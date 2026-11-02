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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

البريد المصري يطلق «بريدي» للمراسلات الرسمية الآمنة.. وتحويل Easy Pay إلى إنترنت بنكي

اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب
اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب
فريدة محمد

كشفت داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، عن جهود الهيئة في تطوير الخدمات الرقمية، مؤكدة أن هناك محورين مهمين في خطة التحول الرقمي وتحديث منظومة الخدمات البريدية.

وأوضحت أن اولهما ان الهيئة نجحت ، في تطوير تطبيق «Easy Pay»، ليصبح خدمة Internet Banking، بما يمثل نقلة جديدة في الخدمات المالية الرقمية التي يقدمها البريد المصري، مشيرة إلى أن التسجيل في التطبيق أصبح سهلاً ومتاحاً باستخدام بطاقة البريد، من خلال خطوات مبسطة تعتمد على مسح البطاقة ضوئياً وتحميل بياناتها.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، بحضور داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، لاستعراض ومناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 251 لسنة 2026، بشأن الموافقة على الملحق رقم (1) لاتفاقية التعاون بين الهيئة القومية للبريد والاتحاد البريدي العالمي، والموقع عليه بتاريخ 27 نوفمبر 2025.

التحويل بين البطاقات والحسابات المختلفة


وأضافت الباز أن التطبيق يتيح مجموعة متكاملة من العمليات المالية، تشمل التحويل بين البطاقات والحسابات المختلفة داخل البريد المصري، وإجراء التحويلات إلى عملاء آخرين، فضلاً عن خدمات المدفوعات وسداد فواتير الخدمات المختلفة، إلى جانب خدمات البريد، مؤكدة أن هذه الخدمة تُقدم لأول مرة في تاريخ البريد المصري.

وكشفت الباز عن مشروع جديد يحمل اسم «بريدي»، يستهدف تطوير منظومة الإخطارات والمراسلات، في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي والاقتصاد الأخضر، وتقليل الاعتماد على الورق وخفض الانبعاثات الناتجة عن الوسائل التقليدية.

وأشارت إلى أن المشروع يأتي في ضوء التعاون مع الجهات القضائية، لتطوير آليات الإخطار والمراسلات الرسمية، خاصة أن البريد المسجل يمثل إحدى الوسائل المعترف بها قانوناً في الدولة المصرية، وذلك بالتوازي مع التطورات المرتبطة بمنظومة الإجراءات الجنائية.

وأوضحت الباز أن الخدمة تمثل نقلة نوعية في منظومة التحول الرقمي بالبريد المصري، مشيرة إلى أن الهيئة تتعاون في هذا الملف مع الهيئة العامة للرقابة المالية، التي تلزم الشركات المتعاملة معها باستخدام هذه المنظومة، كما تم توقيع اتفاق مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام للاستفادة من الخدمة.

وأضافت أن البريد الإلكتروني المسجل يوفر مستويات مرتفعة من الأمان والموثوقية مقارنة بالبريد الإلكتروني العادي أو الرسائل النصية القصيرة (SMS)، حيث يتيح إثبات إرسال واستلام المراسلات، بما يمنع الجدل بشأن وصول الإخطارات إلى أصحابها أو عدم تلقيها ويضمن وصولها.

وأشارت إلى أن المنظومة تتيح التسجيل واستخدام الخدمة من خلال الهاتف المحمول أو الأجهزة اللوحية وغيرها من الأجهزة، كما توفر خاصية التتبع الإلكتروني (Tracking)، التي تمكن من معرفة توقيت إرسال الرسالة واستلامها ومكانها، فضلاً عن إمكانية اختيار طريقة النص أو المحتوى الذي يتم إرساله.

وأكدت رئيس البريد أن المنظومة تم تصميمها وفقاً لأعلى المعايير العالمية، ومن شأنها إحداث تطور كبير في مفهوم البريد المسجل والمراسلات الرسمية، وتقليل الاعتماد على الخطابات الورقية والإجراءات التقليدية، مشيرة إلى أن تطبيق هذه الخدمات سيتم بشكل تدريجي، ضمن خطة الهيئة لتطوير الخدمات الرقمية وتوسيع نطاق التحول التكنولوجي.

وكشفت داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، عن امتلاك البريد المصري أكثر من 3100 ماكينة صراف آلي (ATM)، مشيرة إلى أن الهيئة نجحت في توريد وتركيب نحو 1500 ماكينة أو أكثر حتى نهاية العام، في إطار خطة التوسع في نشر الخدمات المالية وتيسير حصول المواطنين عليها.

وأوضحت الباز أن الهيئة تعمل على نشر ماكينات الصراف الآلي في مختلف المناطق، بما فيها القرى والنجوع والمناطق الأقل استفادة من الخدمات المصرفية، مع مراعاة حجم المعاملات بكل موقع، حيث يتم توجيه بعض الماكينات إلى المناطق ذات الكثافة الأقل لتلبية احتياجات المواطنين.

وأضافت أن التوسع في ماكينات الصراف الآلي يواجه تحديات تتعلق بارتفاع التكلفة والاعتماد على المكون الدولاري، موضحة أن هذه الماكينات يتم استيرادها بالكامل، في ظل عدم تصنيعها أو تصنيع مكوناتها محلياً، وهو ما يتطلب دراسة التكلفة الاقتصادية للتوسع في نشرها.

وأكدت رئيس البريد أن تطوير الخدمات المالية لا يقتصر على زيادة أعداد ماكينات الصراف الآلي، وإنما يرتبط ببناء منظومة متكاملة للمدفوعات الإلكترونية، تتيح للمواطنين استخدام البطاقات المصرفية في عمليات الشراء والسداد بدلاً من الاعتماد المستمر على النقد، بما يتناسب مع طبيعة المجتمع واحتياجاته.

وأشارت إلى أهمية تعزيز ثقافة المدفوعات غير النقدية، والتوسع في إتاحة وسائل الدفع الإلكتروني للتجار ورجال الأعمال والمواطنين، بما يقلل الحاجة إلى سحب الأموال النقدية من ماكينات الصراف أو شبابيك البريد لإجراء المعاملات اليومية.

وشددت على أن المرحلة المقبلة تتطلب تطوير منظومة المدفوعات بشكل متكامل، بحيث لا يقتصر دور البريد على توفير النقد من خلال ماكينات الصراف الآلي، وإنما يمتد إلى تمكين المواطنين من إجراء معاملاتهم المالية إلكترونياً بسهولة ويسر.

وكشفت الباز ان الهيئة انتهت من كافة مستهدفات حياة كريمة التي تخص البريد في المرحلة الاولي بنسبة ‎%‎ وانتهينا من مستدفاتنا بالمرحلة الثانية من حياة كريمة بنسبة 80‎%‎ قبل المواعيد المحددة لنا ، وهي اشادة واجبة اوكد عليها لجميع العاملية بالهيئة ومنظومة البريد .


وأشاد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، خلال اجتماع اللجنة ، بالإنجازات التي حققها البريد المصري خلال العام الماضي، مؤكداً أن البريد بات من أهم ركائز الاقتصاد الوطني
واضاف بدوي بأن الطفرة التي حققها البريد في تقديم جميع خدمات الأحوال المدنية والتوسعة في المكاتب والفروع، وتطبيق منظومة التحول الرقمي، يرجع إلى تنفيذ مسؤولي البريد التوجيهات والسياسات التي أقرتها القيادة السياسية والرئيس السيسي في الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدم للجمهور والمواطنين بكل سهولة ويُسر؛ بما يتناسب مع طموحات المصريين.

ووافقت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب خلال اجتماعها ، بحضور ، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، علي قرار رئيس الجمهورية رقم 251 لسنة 2026، بشأن الموافقة على الملحق رقم (1) لاتفاقية التعاون بين الهيئة القومية للبريد والاتحاد البريدي العالمي، والموقع عليه بتاريخ 27 نوفمبر 2025.

داليا الباز مجلس إدارة الهيئة القومية الخدمات الرقمية

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