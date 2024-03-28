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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مستشفيات فاخرة وخدمة صحية غائبة بجنوب سيناء

مستشفي الطور العام
مستشفي الطور العام مغلقة

مازال المرضي بجنوب سيناء يعانون من من نقص التخصصات  الطبية والعجز في الأطباء سواء في المستشفيات أو الوحدات الصحية بالقري والوديان البدوية فرغم المستشفيات والوحدات الصحية الفاخرة مازالت الخدمة الصحية غائبة والمرضي تائهون بين منظومة التامين الصحي الشاملة والمستشفيات وسط إجراءات ورقية لا تنتهي .


وقال أحمد جمال مواطن بطور سيناء  إن طور سيناء تعاني من عدم وجود مستشفي منذ اكثر من عام ويجري تحويل المرضي لمستشفي شرم  الشيخ  وتارة اخري لمستشفي أبورديس التي تبعدان عن طور سيناء اكثر من 100كيلو متر لعدم وجود مستشفي  مشيرا إلي إن  الحوادث الطارئة والازمات والجلطات لا يمكن إنقاذ من بصابون بها لبعد المسافات .


وأضاف هاني عبد الله مواطن بطور سيناء إن المرضي تائهين بين التامين الصحي والمستشفيات  مشيرا إلي إن معظم التخصصات الهامة لا توجد في مستشفيات جنوب سيناء وكذلك المعامل لا تقوم بكل التحاليل وتابع عبد الله ان تخصصات المخ والاعصاب والقلب والعظام لا توجد في مستشفيات جنوب سيناء ويضطر المرضي للسفر للمحافظات الاخري .


وانتقد اشرف مصطفي مواطن بجنوب سيناء الخدمة الصحية بجنوب سيناء قائلا: " الخدمة الصحية حدث ولا حرج " مشيرا إلي معاناة كبيرة يعيشها اهالي جنوب سيناء من اجل  لعدم وجود التخصصات او عناية مركزه في المستشفيات حتي التخصصات البسيطة لا توجد .


وفي سياق متصل شكا مواطني  شرم الشيخ من معاناتهم في عملية التسجيل لنظام التامين الصحي الشامل من طول الانتظار وعدم وجود اجهزة للتسجيل فرغم اقبال المواطنين للتسجيل  يتم  تسجيل  ٢٥ مواطن فقط طوال اليوم.


وقد زاد من صعوبة التسجيل توافد حافلات الفنادق  بالعاملين للتسجيل بأنفسهم لأكثر من ٢٥٠ فندق  به آلاف العاملين .


وقال المواطنين انهم ينتظرون من بعد صلاة الفجر  ولا يستطيعون التسجيل بسبب عدم وجود اجهزة كمبيوتر للتسجيل ولا يوجد إلا جهاز كمبيوتر واحد لتسجيل آلاف العاملين بالسياحة .


وأضاف مصطفي زيادة احد مواطني شرم الشيخ إن  عملية التسجيل تحتاج الى بعض الأوراق وفى حالة تقديمها تجد فى التسجيل في الرويسات موظف واحد  على الجهاز للتسجيل ويقوم بتسجيل ٢٥ حالة فى الفترة الصباحية و ٢٥ حالة فى الفترة المسائية مشيرا إلى أنه  ذهب  تمام الساعة السادسة والنصف فوجدت انه تم تسجيل ال ٢٥ حالة  للفترة الصباحية  مشيرا إلى أنه لم يتمكن من التسجيل  
واضاف زيادة أن  مدينة شرم الشيخ بها عدد كبير فى الفنادق ووردت تعليمات للفنادق بضرورة التسجيل مما ادى الى تكدس شديد على التسجيل في التأمين الصحي .


وتابع زيادة أن اتوبيسات العاملين بالفنادق والمنتجعات تاتي بالعاملين فلا يتبقي اماكن للمواطنين  مما يؤدي  لتاخير  علاج المرضي وتدهور حالتهم الصحية وطالب زيادة بالتدخل السريع للمسئولين عن التامين الصحي .


وبدوره انتقد أحمد الكفراوي احد مواطني شرم الشيخ منظومة التامين الصحي مشيرا إلي إنه ذهب لتوقيع الكشف الطبي للاسرة وفوجئ إن السستم لا يعمل وطالبوه بالانتظار ولم يعمل السستم وكان يريد الكشف الطبي عن لطفله ورفضوا في المستشفي الكشف بدون التحويل من التامين الصحي مشيرا إلي إنه لم يجد حل الا تحرير محضر في قسم الشرطة وإرسال رقم المحضر علي شكاوي مجلس الوزراء.


كما اشكي مواطنو من طور سيناء من  حجم الأوراق المطلوبة للتسجيل في منظومة التأمين الصحي ومن بين هذه الأوراق الكشف الطبي عند التحاقك بالوظيفة والذي يتجاوز عند بعض المواطنين ٣٠ عاما وهناك  الكثير من المنتدبين الذين ملفات خدمتهم في محافظاتهم علاوة علي الروتين في عملية الكشف الصحي من حجز الكتروني وانتظار علي شبابك الحجز وتخصصات غائبة .


وطالب مواطني جنوب سيناء استمرار خدمة التامين الصحي  دون التقييد بإنهاء الاوراق التي تحتاج لوقت كبير وخاصة للمرضي الذين يحتاجون رعاية وصرف ادوية.

 

مستشفيات جنوب سيناء

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جنوب سيناء الصحة مستشفيات فاخرة خدمة غائبة

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