ميدخلش النادي .. تدخل أمني عاجل في أزمة بـ الإسماعيلي

منع نادي الإسماعيلي دخول عضو مجلس الإدارة أحمد فهيم، لحين فصل وزارة الشباب والرياضة في الشكوى المقدمة ضده.



وكشفت المصادر، صدور قرار مجلس إدارة الاسماعيلي برئاسة المهندس نصر ابو الحسن بمنع دخوله وهو الأمر الذي اعتبره عضو مجلس الإدارة إهانة في حقه واستدعي علي أثره النجدة.

و حرر أحمد محضرًا يفيد إصدار نصر أبو الحسن تعليمات لأفراد الأمن منعه من دخول النادي.

وكان نصر أبو الحسن رئيس الإسماعيلي وزملاؤه مصطفى شلة أمين الصندوق ومحسن عبد المسيح وشوقي عوض وأحمد عبد الرحمن ومحمد جمال الأعضاء عدا فرج عمران النائب صوتوا بالأغلبية مؤخرًا علي إيقاف أحمد فهيم وعرض أمره علي الجمعية العمومية غير العادية خلال 60 يوما تمهيدًا لفصله بعد أن لجأ الأخير لتقديم مذكرة للجهة الإدارية بالإسماعيلية.