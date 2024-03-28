لينا صوفيا: عرضت مشاكل لكثير من الفتيات في سني

كشفت الفنانة لينا صوفيا، كواليس جديدة عن دورها في مسلسل كامل العدد، مشيرة إلى أن الفنانين دينا الشربيني وشريف سلامة من أكثر الممثلين التى تعلمت منهم.



وأضافت لينا صوفيا، خلال حوار ببرنامج "التاسعة"، مع الاعلامية شافكي المنيري، على القناة الأولى، أنها شاركت قبل ذلك مع دينا الشربيني في فيلم هيبتا وتعلمت منهم حب الناس في لوكيشن التصوير وكانوا متواضعين.

وتابعت لينا صوفيا، أننني قدمت مشاكل لكثير من الفتيات في سني وجميع المشاهد التي قدمتها لا تستطيع التقييم بين الصعب والسهل لأنها قدمتها كلها بنفس الأداء والاهتمام.