مخرج «كامل العدد»: المسلسلات أذواق ممكن تبدع في عمل فني وميعجبش حد

قال المخرج خالد الحلفاوي، :"أنا مبتوقعش إنه يطلع رقم 1 ولا رقم 2 انا ببقى فيا إللي مكفيني ويطلع زي ما يطلع المهم وانا نايم بليل كده اقول أنا عملت إللي عندي وربنا يكرم".



وأضاف « الحلفاوي » خلال مكالمة هاتفية لبرنامج “التاسعة” على قناة "الأولى" الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أن المهنه بشكل عام صعبة لذلك بشعر بإستغراب شديد عندما أري الناس مهتمه بالتوقعات والتريندات، موضحاً أن عملية خلق مسلسل هي مصيده للوقت.



وأشار المخرج خالد الحلفاوي، إلى أن المسلسلات أذواق من الممكن ان تبدع في عمل فني ولا ينال اعجاب إلا القليل ، منوه إلى أن مسلسل كامل العدد نجح بتوفيق ربنا.







