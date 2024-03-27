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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مخرج «كامل العدد»: المسلسلات أذواق ممكن تبدع في عمل فني وميعجبش حد

مسلسل كامل العدد
مسلسل كامل العدد

قال المخرج خالد الحلفاوي، :"أنا مبتوقعش إنه يطلع رقم 1 ولا رقم 2 انا ببقى فيا إللي مكفيني ويطلع زي ما يطلع المهم وانا نايم بليل كده اقول أنا عملت إللي عندي وربنا يكرم".

وأضاف « الحلفاوي » خلال مكالمة هاتفية لبرنامج “التاسعة” على قناة "الأولى" الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أن المهنه بشكل عام صعبة لذلك بشعر بإستغراب شديد عندما أري الناس مهتمه بالتوقعات والتريندات، موضحاً أن عملية خلق مسلسل هي مصيده للوقت.

وأشار المخرج خالد الحلفاوي، إلى أن المسلسلات أذواق من الممكن ان تبدع في عمل فني ولا ينال اعجاب إلا القليل ، منوه إلى أن مسلسل كامل العدد نجح بتوفيق ربنا.

 


 

كامل العدد مسلسل كامل العدد المسلسلات المخرج خالد الحلفاوي توك شو

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