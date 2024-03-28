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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إعلامي يكشف كواليس حصرية عن أزمة محمد صلاح مع حسام حسن

صدى البلد

كشف الاعلامي ابراهيم عبد الجواد  مفاجآت وكواليس حصرية عن  أزمة محمد صلاح مع حسام حسن عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب إبراهيم عبد الجواد :السهل اننا ننتقد حسام حسن بسبب تصريحه عن محمد صلاح، وحسام حسن كان مصمم أن محدش يلبس رقم 10 .

وعقب المباراة تحدث حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر قائلًا: "مواجهة كرواتيا شهدت غياب ما يقارب من 5 لاعبين أساسيين، مثل زيزو والشناوي وإمام عاشور بسبب الإصابات، وسيختلف أداء المنتخب بعد عودة جميع المصابين وأيضا رمضان صبحي المصاب مع فريقه".

وأضاف حسام حسن " وبخلاف غياب المصابين كان هناك غياب لاعبين كان من المفترض قدومهم".

 

هل قصد الهجوم على صلاح ؟
 

وبسبب تجاهل حسام حسن لمحمد صلاح في تصريحه عن الغيابات وعدم ذكر إسمه، وتخصيص التصريح الثاني بالحديث عن لاعبين كان من المفترض قدومهم، تحدث كثيرون عن قصد حسام حسن بالإشارة إلى محمد صلاح دون ذكر اسمه.

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