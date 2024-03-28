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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لن يتم تقييمه الآن..التابعي: أتمنى أن يتدارك حسام حسن الأخطاء والمنتخب يحتاج حجازى

أحمد حجازي
أحمد حجازي

أكد بشير التابعي نجم منتخب مصر والزمالك السابق، أن المنتخب الوطني يعيش في أسوأ حالاته منذ كاس أمم إفريقيا الماضية، مشيرًا إلى أن هناك فارق كبير بين مصر وكرواتيا، ولن يتم تقييم حسام حسن في المرحلة الحالية، ويحتاج لفترة أطول من أجل الحكم على المنتخب تحت قيادته.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "حمدي فتحي بعيد عن مستواه المعهود، وسواء شارك هو أو أكرم توفيق فالاثنين يشبهان بعضهما، وكنت متوقع مشاركة احمد نبيل كوكا وبالفعل شارك في الشوط الثاني".

وأضاف: "لابد أن يكون حسام حسن لديه قناعة بفتح صفحة جديدة مع الجميع بما فيهم محمد صلاح، وبعد كأس أمم افريقيا وتعيين حسام حسن طالبت بتدخل اتحاد الكرة ممثلا في رئيسه بحل جميع المشاكل وازالة الشوائب بهدوء تام وبسرية كاملة".

وواصل: "حسام حسن تحدث بشكل ايجابي عن أحمد حجازي، وكنت متوقع مشاركته في لقاء كرواتيا، ولو كان برجل واحدة فهو يمتلك الخبرات الدولية والقيادة في الملعب، كنا في حاجة لوجوده داخل الملعب لتوجيه زملائه في الدفاع".

وزاد: "رامي ربيعة من اللاعبين الجيدين لكنه لازال بعيد عن مستواه، ومحمد عبدالمنعم أيضا عنصر يتم البناء عليه لكن لابد أن يراجع نفسه جيدًا، والاجابة الوحيدة حول الاعتماد على محمد حمدي برغم ايقافه امام بوركينا فاسو وغياب أحمد فتوح ستكون عند المدير الفني حسام حسن، كان يجب تجهيز ظهير أيسر في المباراتين الوديتين من اجل اعتماد عليه".

 

وأكمل: "حسام حسن بعدما تأكد من خسارة اللقاء أمام كرواتيا قام بالدفع بالبدلاء، خصوصًا أنه لن يتم محاسبته على نتائج البطولة الودية، وتمركز اللاعبين في الملعب كان خاطئ واستقبلنا أهداف بسبب ذلك، وحالة اللاعبين لم تساعد الجهاز الفني في تقديم الأداء المرجو".

 

وأكد: "منتخب كرواتيا من المنتخبات القوية عالميًا، وهناك فوارق كبيرة بالطبع ظهرت بشكل واضح في المباراة، ومحمود حسن تريزيجيه كان من أفضل اللاعبين في الملعب، وهناك عناصر تستطيع صناعة الفارق، كان من الممكن أن يكون الأداء أفضل من ذلك لو كنا نلعب بشكل مختلف وبتواجد لاعبين آخرين، مثل صلاح وحجازي".

 

وأتم: "حسام حسن بالتأكيد سوف يستوعب الأخطاء والسلبيات التي ظهرت في المعسكر الحالي".

منتخب مصر مصر وكرواتيا حسام حسن حمدي فتحي محمد صلاح أحمد حجازي

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