العند عنوان المرحلة.. أيمن يونس يوجه رسالة لـ حسام حسن

أكد أيمن يونس نجم منتخب مصر السابق، أن حسام حسن عليه الابتعاد عن سياسة العناد، والتي كانت عنوان المرحلة الأولى له مع المنتخب الوطني.

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس: "الأهم من المباريات الودية تحقيق الاستفادة الفنية، كان هناك اخطاء دفاعية في منتخب مصر أمام كرواتيا، وتلقينا درسًا في فن التحركات داخل الملعب، وكان هناك لاعبين أقل من اسم منتخب مصر داخل المستطيل الأخضر، اللاعب الدولي درجات انتاجه كبيرة ويلعب لمدة 10 مباريات بشكل قوي، بعيدا عن اللاعب المحلي الذي يكتفي بلقطة واحدة".

وتابع: "هناك مفاهيم فنية (تُخض)، أكرم توفيق كان يلعب مان تو مان على لوكا مودريتش، واستطاعوا التغلب على السذاجة الفنية لمنتخب مصر، علينا تقبل الدروس الفنية، هذه المباراة علينا التعلم منها، وهناك لاعبين جيدة لكنها غير مهيئة للتواجد حاليًا، هناك لاعبين بعيدين عن المشاركة، والرهان عليهم يعتبر قسوة في المرحلة الحالية".

وواصل: "أحمد فتوح هو الظهير الأيسر الأفضل وكان يجب تواجده، وبديله محمد شكري لم يحصل على فرصة المشاركة، كان يجب الاستعانة بـ فتوح من أجل الاستفادة منه وتحقيق المكاسب، والابتعاد عن سياسة العند، وأتمنى ألا يضيع حسام حسن فرصة الصعود لكاس العالم بسبب تلك الأزمات".

وزاد: "انا معجب بـ كوكا لاعب الأهلي ومحمد شحاتة لاعب وسط الزمالك ونادر فرج لاعب الاسماعيلي، وهؤلاء يجب تحضيرهم للدخول مع كبار منتخب مصر مستقبلًا، بعيدًا عن سياسة العناد".

وأكد: "مروان عطية كان نجم المباراتين الوديتين، لأنه تحمل عبئ خط الوسط، وخروجه في لقاء كرواتيا أثر سلبًا على أداء منتخب مصر، وأحمد حجازي مدافع مخضرم ولديه قدرات كبيرة، والتجربة كانت قاسية بالنسبة لنا، والدروس كانت كثيرة داخل وخارج الملعب".

وأردف: "البداية كانت جرس انذار بالنسبة لنا، نريد عودة (عائلة منتخب مصر) لابد أن يسود الحب والاحترام مع الانضباط، محمد صلاح لابد أن يكون موجود وشريك في المرحلة القادمة".

واستطرد: "أحمد نبيل كوكا لديه امكانيات كبيرة، وقد يكون استثناء من قاعدة عدم ضم لاعبين لا تشارك مع أنديتها لأنه لاعب مميز ومفيد في خط الوسط، محمد النني يجب أن يكون متواجدا بخبراته أيضا، وهو من الكواليتي الذي يحتاجه منتخب مصر".

وأشار إلى أن المعسكرات الطويلة كان فكرة حسن شحاتة وقبله الجوهري، لكن المعسكر الحالي لم يتحقق فيه الاستفادة في ظل حالة التفكك وعدم وجود الجو العائلي، والعالم كله يتحدث عن استبعاد محمد صلاح، والمدير الفني عليه أن يحتوى الأزمات وأن يكون أب وأخ لكل لاعب ويستفيد منهم ويخرج أفضل ما لديهم.

وأوضح: "أحب عقلية أشرف صبحي، وأتمنى أن يتدخل لحل الأزمة بين صلاح وجهاز المنتخب الوطني، لو لم تعود العلاقة جيدة بين الطرفين، سيكون هناك ضرر كبير".

وختم: "أحيانا الملاحظات الكثيرة للمدرب من خارج المستطيل الأخضر تتسبب في (لخبطة وارباك)، ويشعره بأنه لا يؤدي الدور المطلوب، وشاهدنا مدربين على الخطوط يكونوا في حالة هدوء كبيرة، نحن وندعم حسام حسن وعليه أن يستفيد ويستوعب مما حدث".