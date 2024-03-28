أحد منظمي إفطار المطرية: لقاء رئيس الوزراء أعطاني دفعة كبيرة.. فيديو

كشف الدكتور علاء فريد، أحد منظمي حفل إفطار المطرية، كواليس لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مع القائمين على تنظيم حفل إفطار المطرية، قائلا: “ اللقاء كان مفاجأة لنا، وأعطنا دفعة كبيرة للحفاظ على ما نقدمه”.



وأضاف الدكتور علاء فريد، خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلاميتين، فاتن عبدالمبعود، وعبيدة أمير، عبر برنامج “صباح البلد”، المذاع على قناة “صدى البلد”، أن رئيس الوزراء أشاد بإفطار المطرية، موضحا أنه يدعم الفكرة وجمع المواطنين على مائدة واحدة، بجهود ذاتية، منذ 12 عاما.

وتابع أن عنوان حفل الإفطار هذا العام كان "السنة العاشرة للجيرة والعشرة"، لافتا إلى أن الإفطار حضره الآلاف من جميع المحافظات بالإضافة إلى أشخاص من جنيسات مختلفة بدول العالم، وأن حفل الإفطار يعبر عن الدولة المصرية وما تشهده حاليا.