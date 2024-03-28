كسوف الشمس .. كيفية أداء صلاتها وعدد ركعاتها والحكمة منها

تشهد الكرة الأرضية كسوف كلى للشمس الإثنين الموافق 8 أبريل 2024، ويتفق توقيت وسطه مع اقتران شهر شوال لعام 1445 هـ، وهو أول كسوف شمس فى 2024.

حيث سيقوم قرص القمر بالمرور أمام قرص الشمس فيحجبه جزئيًا ولفترة محدودة، ويبحث الكثير على محرك البحث العالمي جوجل عن كسوف الشمس، لمعرفة كيفية صلاة كسوف الشمس وكم عدد ركعاتها .

كيفية صلاة كسوف الشمس وكم عدد ركعاتها

صلاة كسوف الشمس سُنة مؤكدة، وتُصلَّى ركعتين جماعة أو فرادى، في كل ركعة قيامان وقراءتان وركوعان وسجدتان، وإذا كنت تؤدى في المسجد يخطب بعدها الإمام ويحث على التوبة وفِعْل الخيرات من دعاء وذكر وصدقات.

صلاة كسوف الشمس

المشروع عند كسوف الشمس 8 عبادات وهما: الصدقة، الصلاة، الدعاء، التكبير، عتق الرقاب، ذكر الله، الاستغفار، التعوذ من عذاب القبر .

واستشهد بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم «إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ مِنْ آيَاتِ اللهِ، وَإِنَّهُمَا لَا يَنْخَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ، وَلَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَكَبِّرُوا، وَادْعُوا اللهَ وَصَلُّوا وَتَصَدَّقُوا، يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ: إِنْ مِنْ أَحَدٍ أَغْيَرَ مِنَ اللهِ أَنْ يَزْنِيَ عَبْدُهُ، أَوْ تَزْنِيَ أَمَتُهُ».

الحكمة من صلاة كسوف الشمس

هى أن يلجأ الإنسان إلى الله تعالى طلبا لإزالة هذا البلاء ولعودة الطبيعة إلى مجرها الطبيعى، أنه يجب على الإنسان أن يعلم أن مجريات الكون كله بيد الله تعالى، فإذا خرجت مظاهر الطبيعة عن المألوف فلا نجد من يعيدها ولا من يملك أن يعيد الكون إلى مساره الطبيعى سوى الله سبحانه وتعالى فهو الذى نلتجأ ونرجع إليه حتى يكشف عنا أى بلاء.

وفي حديث يرويه النسائي عن أبي بكرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله عـزّ وجـلّ وإنهما لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموهما فصلوا حتى تنجلي )) سنن النسائي حديث رقم 1446 .

اتفق العلماء على أن صلاة الكسوف سنّـة مؤكدة في حق الرجال والنساء، وأن الأفضل أن تصلى في جماعة، ووقتها من حين الكسوف إلى التجلي .