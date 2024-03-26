عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

تسبب العمى.. حركة في الصلاة حذر منها النبي إياك أن تفعلها بالتراويح

صدى البلد

الخشوع في الصلاة هو السكون فيها، وفيه يُظهر المصلِّي التذلّلُ للهِ عزَّ وجلَّ بقلبهِ وجميع جوارحهِ، و الخشوع في الصلاة يكون بحضور القلب وانكساره بين يدي اللهِ تعالى، وكمال الخشوع في الصلاة يتحقّق بتصفية القلب من الرياء للخلق في الصلاةِ.

وحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من فعل في الصلاة يخطف البصر، وهو النظر الى السماء بعد الرفع من الركوع، فقد روى مسلم عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ فِي الصَّلاَةِ، أَوْ لاَ تَرْجِعُ إِلَيْهِمْ".

تستغفر لك الملائكة ويزيد من عمرك.. حاول اغتنام هذا العمل في رمضان

صلاة تجعل بيتك يشع نورا في رمضان يراه أهل السماء.. لا تتركها طول الشهر

مش بعرف أدعي في رمضان.. صيغة واحدة بسيطة علمها النبي للسيدة عائشة

3 دعوات تمسكوا بها لآخر رمضان.. فيها عجب العجاب

فمن علامات الخشوع في الصلاة النظر إلى الأرض، وعدم رفع البصر إلى السماء، أو الالتفات هنا أو هناك؛ فقد روى الحاكم -وقال الألباني: صحيح- عَنْ أبي هريرة رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "كَانَ إِذَا صَلَّى رَفَعَ بَصَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَنَزَلَتْ: {الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاَتِهِمْ خَاشِعُونَ} فَطَأْطَأَ رَأْسَهُ". 

فهناك من يفعل هذه الحركة بعد الرفع من الركوع فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الرفع من الركوع يرفع يداه محاذاة الكتفين او الاذن ونظره فى محل سجوده ولكن البعض ينظر الى السماء، كانت هذه هي سِمَتُه صلى الله عليه وسلم في الصلاة؛ وذلك في كل أركانها، ويشمل ذلك الرفع من الركوع حيث يرفع بعض الناس أبصارهم إلى السماء وهم يحمدون الله، وهذا مخالف للسُّنَّة، وقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم تهديد شديد لمن يفعل ذلك.

7 أمور حافظ عليها النبي فى رمضان.. اتبعها لنهاية الشهر

لو نفسك تروح عُمرة .. ردّد 8 كلمات لتكون من ضيوف الرحمن

سورة تمنع الفقر وتوسع الرزق في رمضان.. أوصى النبي بقراءتها

صلاة تجعل الملائكة تسأل عنك في رمضان.. يغفلها الكثيرون

وينبغى على المسلم أن ينظر أثناء الصلاة إلى موضع سجوده، لأنه أدعى إلى الخشوع والتواضع لله سبحانه وتعالى، قوله: «ورفع بصره إلى السماء»، أي: يكره رفع بصره إلى السماء وهو يصلي، سواء في حال القراءة أو في حال الركوع، أو في حال الرفع من الركوع، أو في أي حال من الأحوال؛ بدليل وتعليل: أما الدليل، فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم إلى السماء في الصلاة، أو لتخطفن أبصارهم» أي: إما أن ينتهوا، وإما أن يعاقبوا بهذه العقوبة وهي: أن تخطف أبصارهم فلا ترجع إليهم، واشتد قوله صلى الله عليه وسلم في ذلك.

أما التعليل: فلأن فيه سوء أدب مع الله تعالى؛ لأن المصلي بين يدي الله، فينبغي أن يتأدب معه، وأن لا يرفع رأسه، بل يكون خاضعًا، ولهذا قال عمرو بن العاص رضي الله عنه: «إنه كان قبل أن يسلم يكره النبي صلى الله عليه وسلم كراهة شديدة، حتى كان يحب أن يتمكن منه فيقتله، فلما أسلم قال: «ما كنت أطيق أن أملأ عيني منه؛ إجلالا له، ولو سئلت أن أصفه ما أطقت».

لكل من تأخر زواجها.. ردّدي 8 كلمات نبوية قبل الإفطار يجبر الله بخاطرك

هل العمرة فى رمضان تعادل أجر الحج؟ الإفتاء تجيب

آيتان تغنيك عن قيام الليل في رمضان| رددهم لو مش قادر تصلي

سورة مفعولها عجيب في رمضان.. واظب على قراءتها كل يوم

فلا يشرع للمصلي رفع رأسه إلى السماء بل ينبغي أن يكون نظره إلى موضع سجوده عند أكثر أهل العلم، قال ابن قدامة في المغني وهو حنبلي: يستحب للمصلي أن يجعل نظره إلى موضع سجوده، قال أحمد في رواية حنبل: الخشوع في الصلاة: أن يجعل نظره إلى موضع سجوده. وروي ذلك عن مسلم بن يسار، وقتادة، وحكي عن شريك، أنه قال: ينظر في حال قيامه إلى موضع سجوده، وفي ركوعه إلى قدميه، وفي حال سجوده إلى أنفه، وفي حال التشهد إلى حجره.

وقال الكاساني في كتابه بدائع الصنائع وهو حنفي: وقوله ويكون منتهى بصره إلى موضع سجوده وفسره الطحاوي في مختصره فقال: يرمي ببصره إلى موضع سجوده في حالة القيام وفي حالة الركوع إلى رؤوس أصابع رجليه وفي حالة السجود إلى أرنبة أنفه وفي حالة القعدة إلى حجره، لأن هذا كله تعظيم وخشوع.

رفع النظر الى السماء بعد الركوع رفع النظر بعد الركوع الخشوع فى الصلاة حكم رفع البصر الى السماء اثناء الصلاة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد طنطاوي داخل المحكمة في اتهام مدير حملته بتزوير توكيلات الترشح للرئاسة.. شاهد

نزلت 7 جنيهات.. انخفاض أسعار الدواجن اليوم| كم وصل سعر الكيلو بالبورصة؟

اعترافات سائق أوبر المتهم بواقعة حبيبة الشماع: شوفتها بتتقلب على الطريق

الميكروباص اتحشر.. حادث على الطريق الدائري بالمرج.. صور

انخفاض أسعار الزيت والسكر واللحمة.. تفاصيل آخر قوائم التسعير بعد تدخلات الحكومة

مفاجأة في النادي الأهلي.. حفل تكريم علي معلول قبل رحيله

ترك وصيته واستغفر.. ماذا طلب محفظ القرآن من والدته قبل أن ينهي حياته

توفي صائماً.. لاعب جزائري ضرب الكرة برأسه وفارق الحياة| فيديو

ترشيحاتنا

ماذا قالت أحلام عن مسلسل نعمة الأفوكاتو؟ ومى عمر ترد

غارة إسرائيلية تقـ.تل 21 شخصًا من عائلتين في دير البلح

تسبب العمى.. حركة في الصلاة حذر منها النبي إياك أن تفعلها بالتراويح

لتزوير توكيلات الترشح للرئاسة.. قرار عاجل ضد مدير حملة أحمد طنطاوي| فيديو

خلال 7 أيام.. إجراءات جديدة لتصحيح طلبات التعاقد عن بُعد وفقا للقانون

فقد الأطباء السيطرة .. معلومات صادمة عن وفاة سعيد الهوا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فقد الأطباء السيطرة .. معلومات صادمة عن وفاة سعيد الهوا

الفرق كبير.. عارضة أزياء ترتدي نفس فستان درة تثير الجدل على «فيسبوك»

مباراة منتخب مصر ضد كرواتيا.. الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

غير مكلفة .. طريقة عمل الزلابية زي الحلواني

فيديو

منشطات أم مشاكل بالمعدة؟..التفاصيل الكاملة لوفاة أيمن مجدي بطل العالم في كمال الأجسام

طرح "حبنا وحكاياته" تتر مسلسل "بقينا اتنين" للمطربة جنات

تضم 9 آلاف صائم .. مائدة إفطار المطرية الأكبر والأشهر في مصر

كنت نجم الزمالك وعمري ما هطلع مع مدحت شلبي.. كهربا يكشف الأسرار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سبوبة أولادنا

هند عصام

هند عصام تكتب: ملكة أطعمها اليمام

محمد مدني

محمد مدني يكتب: التسوق الإلكتروني.. اشتري وأنت مغمض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: المساواة بالعبء

اﻟﻤﺰﻳﺪ