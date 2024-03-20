عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هل العمرة فى رمضان تعادل أجر الحج.. الإفتاء تجيب

العمرة فى رمضان
العمرة فى رمضان

بعدما أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية  ترحيبها بضيوف الرحمن القادمين من جميع العالم، بجميع أنواع التأشيرات، لأداء مناسك العمرة وزيارة المسجد النبوي، وأشارت، في منشور على منصة “اكس” إلى أنه بغض النظر عن نوع التأشيرة التي يحملها المعتمر؛ فإنه يمكنه أداء العمرة دون أي قيود، فيتسأل الكثير هل العمرة فى رمضان تعادل أجر الحج ؟.

فى هذا الصدد أكدت دار الإفتاء المصرية، أنه ثبت فى فضل العمرة فى رمضان أنها "تَعْدِلُ حَجَّةً"، أَيْ تُعَادِلُ وَتُمَاثِلُ فِي الثَّوَابِ، إلا أنها لا تقوم مقامها في إسقاط الفرض للإجماع على أن الاعتمار لا يجزئ عن حج الفرض.

وقد استشهدت الدار بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ﷺ قال: «عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَقْضِي حَجَّة مَعي» متفق عليه.

هل العمرة فى رمضان تعادل أجر الحج ؟ 

العمرة في رمضان تعادل منزلة الحج في الأجر والثواب، فالمساواة المقصودة بين ثواب العمرة في رمضان وثواب الحج هي في قدر الأجر وليست في جنسه أو نوعه، فالحج لا شك أفضل من العمرة من حيث العمل، زمن اعتمر في رمضان تحصّل على أجر الحج، غير أن عمل الحج فيه من الفضائل والمزايا والمكانة التي لا توجد في العمرة من دعاء بعرفة ورمي جمار وذبح وغيرها فمهما تساويا في قدر الثواب من حيث الكم فهما لا يتساويان في الكيف والنوع.

صدقة واحدة فى رمضان مش هتدفع فيها جنيه..داوم عليها يوميا قبل الظهر

10 كلمات تقال بعد انتهاء العشر الأوائل من رمضان.. اغتنم الباقي من الشهر

فضل العمرة فى رمضان

إن النبي صلي الله عليه وسلم يقول: “عمرة في رمضان تعدل حجة”، وفي رواية “تعدل حجة معي”، ولا يسأل عن حكمة هذا الثواب فذلك فضل من الله والله واسع عليم وهو سبحانه يرغب في أداء العبادات من صلاة وصوم وزكاة وحج في الحرم الشريف فثواب الطاعة فيه مضاعف.

ومثل ذلك ما ورد من أن الصلاة الواحدة في المسجد الحرام بمكة تعدل مائة ألف صلاة فيما سواه فلا يجوز أن يتبادر إلي الذهن أن صلاة يوم فيه تغني عن صلاة مائة ألف يوم ولا داعي للصلاة بعد ذلك فالعدل أو المساواة هنا هي في الثواب فقط فلا تغني العمرة عن الحج أبدا.

ومثل ثواب العمرة في رمضان ما روي عن النبي صلي الله عليه وسلم قال: من صلي الصبح في جماعة ثم قعد يذكر الله حتي تطلع الشمس ثم صلي ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة وقال أنس: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم تامة تامة فالمراد من هذه الأحاديث هو الترغيب في الثواب, وليس جواز الاكتفاء بفريضة عن فريضة.

3 كلمات من النبي قبل النوم تجعلك تستيقظ نشيطا طول اليوم فى رمضان

سره عجيب.. دعاء يرزقك المال والزواج والذرية ردده كثيرا في رمضان

كيف عاش سيدنا يونس 3 أيام فى ظلمات بطن الحوت؟

سورة مفعولها عجيب في رمضان.. واظب على قراءتها كل يوم

هل ثواب العمرة فى رمضان مضاعف عن باقي الشهور ؟ 

ومن فضائل أداء مناسك العمرة في رمضان أن الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعده حرصوا على أداء مناسك العمرة تلبية لأمر الله تعالى في كتابه العزيز.

وورد في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:«عمرة رمضان تعادل حجة»، فالعمرة تعادل حجة كما جاء في الحديث، ولكن ليس معنى ذلك أنها تجزئ عن الحجة بحيث لو اعتمر الإنسان في رمضان وهو لم يؤد فريضة الحج سقطت عنه الفريضة لأنه لا يلزم من معادلة الشيء للشيء أن يكون مجزيًا عنه، فمثلاً عندنا سورة «قل هو الله أحد{ تعادل ثلث القرآن، ولكنها لا تجزئ عنه فلو أن أحدًا في صلاته كرر سورة الإخلاص ثلاث مرات لم يكفه ذلك عن قراءة الفاتحة.

وجمهور الفقهاء اجتمعوا على أن العمرة سنة وأن النبي صلى الله عليه وسلم اصطفى عمرة رمضان عن أدائها في باقي شهور السنة، بالرغم من ثوابها الكبير في باقي العام لأنها تكفر الذنوب كما قال الرسول الكريم:«العمرة إلى العمرة كفارة لما بينها».

وعن ظاهرة زيادة المعتمرين في العشر الأواخر من رمضان، فلا فضل للعمرة في العشر الأواخر عن باقي أيام الشهر سوى أن العشر الأواخر بها ليلة القدر وختم القرآن بالحرم.

هل العمرة فى رمضان تعادل أجر الحج هل ثواب العمرة فى رمضان مضاعف عن باقي الشهور فضل العمرة فى رمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

2000 جنيه|الذهب يخالف التوقعات عاشر أيام رمضان.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

طلب وحيد من أحمد رفعت بعد مغادرة العناية المركزة: "عايز دي!"

هنفطر ونتسحر امتى| موعد آذان الفجر والمغرب في رمضان بعد تغيير التوقيت الشتوي

رضا عبد العال وخالد الغندور يفتحان النار على حسين الشحات| كيف رد الأهلي؟

رئيس سموحة: كولر يجتمع مع هذا اللاعب ساعة لضمه للأهلي

قرار عاجل من النيابة العامة بشأن أسد التجمع الأول | تفاصيل بالفيديو

يرفض تماما الانضمام للزمالك.. إعلامي يفجر مفاجأة بشأن نجم الأهلي السابق

أسد يتجول في شوارع التجمع الخامس .. صور

ترشيحاتنا

لأول مرة.. تراجع استهلاك المصريين من السجائر 30%|هل السبب رمضان أم زيادة الأسعار ؟

هل العمرة فى رمضان تعادل أجر الحج.. الإفتاء تجيب

وسط توترات مع نتنياهو.. وزير الخارجية الأمريكي يزور إسرائيل غدا

تركيب كاميرات ومنع التحويلات والإبلاغ عن شاومينج .. كيف ستحارب التعليم الغش في امتحانات الثانوية العامة 2024 ؟

وزير الري: تحسين إدارة الموارد المائية في 5 محافظات

هدنة الـ6 أسابيع حُسمت.. تفاصيل جديدة بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملك قورة: سيناريو مسلسل بيت الرفاعي حمسني.. ليلى علوي علمتني فن التمثيل وشخصيتها تشبهني

رضا عبد العال وخالد الغندور يفتحان النار على حسين الشحات| كيف رد الأهلي؟

بامكانيات مش هتخليك تندم انك اشتريته .. هاتف Huawei nova 12i

في رمضان.. بضغطة زر يمكنك استخدام الذكاء الاصطناعي في مطبخك

فيديو

كل حاجة بانت خلصت يا جماعة.. سر فسخ خطوبة مسلم ويارا بعد أسبوعين

حسن عبد الفتاح: مليش فى حاجة غير التمثيل .. وبرفض العمل مع بعض النجوم لهذا السبب |خاص

مجد القاسم يطرح أغنية رمضان

مفاجأة خلال أيام.. بشرى سارة من الحكومة بشأن أسعار السلع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

الدكتور محمد بشاري يكتب: التضامن الإسلامي.. رحلة بناء الجسور في مكة المكرمة

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: الذكاء الاصطناعي للجميع

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: دائرة السعادة الانتقائية

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ