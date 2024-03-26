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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

7 أمور حافظ عليها النبي فى رمضان.. اتبعها لنهاية الشهر

صدى البلد

أصبحنا اليوم 16 رمضان ويوما تلو الآخر يمر رمضان سريعا، وأوشكنا على العشر الأواخر من رمضان، وعلينا أن نستغل كل يوم وكل ساعة فى رمضان بأفضل طريقة لعله تصيبنا نفحة من نفحاته لا نشقى بعدها أبداً، وعلى كل منا أن يخصص وقتا للعبادة والذكر وقراءة القرآن وغيرها من العبادات والطاعات والأعمال الصالحة حتى نخرج من شهر رمضان مغفوري الذنب عتقاء من النار مجبوري الخاطر، لذا يقدم موقع صدى البلد 7 أمور حافظ عليها النبي فى رمضان .

7 امور حافظ عليها النبي فى رمضان 

١- كان النبي يطيل في رمضان قيام الليل يناجي ربه ويدعوه ويشكره.

٢- كان النبي يكثر من الدعاء أثناء الصيام وعند الفطار.

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٣- كان النبي يكثر من الصدقة فى رمضان "فكان أجود ما يكون فى رمضان".

٤- كان النبي يكثر من قراءة القرآن في رمضان حين يأتيه جبريل فيراجع معه القرآن.

٥- كان النبي يحب التعجيل بالإفطار "لا يزال الناس بخير ما عجلوا بالفطر".

٦- كان النبي يحب السحور "تسحروا فإن في السحور بركة".

٧- كان النبي يجتهد في العبادة أكثر في العشر الأواخر بحثًا عن ليلة القدر " ليلة القدر خير من ألف شهر".

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