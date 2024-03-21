تستغفر لك الملائكة ويزيد من عمرك.. حاول اغتنام هذا العمل في رمضان

عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ترد علي أمتي الحوض ، وأنا أذود الناس عنه كما يذود الرجل إبل الرجل عن إبله ، قالوا : يا نبي الله ، أتعرفنا ؟ قال : نعم ، لكم سيما ليست لأحد غيركم ، تردون علي غرا ، محجلين من آثار الوضوء ، وليصدن عني طائفة منكم ، فلا يصلون ، فأقول : يا رب ، هؤلاء من أصحابي ، فيجيبني ملك ، فيقول : وهل تدري ما أحدثوا بعدك ؟ ".

قالت دار الإفتاء المصرية، إن بقاء الإنسان متوضئًا طوال وقته له فضائل وفوائد كثيرة.

وأضافت دار الإفتاء، فى منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن من فوائد المحافظة على الوضوء طول الوقت يزيد العمر وحب الملائكة، ويجنب شر الشيطان، وسبب في قبول الدعاء، وفي نيل شفاعة النبي عليه السلام، واستغفار ودعاء الملائكة للمتوضئ، ويجعل المسلم مستعدًّا للقاء الله، بقاء الإنسان متوضئًا طوال وقته من السنن النبوية الشريفة.

كيف يعرف رسول الله أمته يوم القيامة ؟

وقال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، إن سيدنا النبى محمد صلى الله عليه وسلم، سيعرف أمته يوم القيامة من خلال الوضوء، مستشهدا بالحديث النبوي: "إن أمتي يأتون يوم القيامة غُرًّا مُحجَّلين مِن أثر الوضوء، فمَن استطاع منكم أن يُطيل غرَّتَه فليفعَلْ".

وتابع عبد المعز: "النبى محمد صلى الله عليه وسلم، حذرنا من الإسراف، والله لا يحب المسرفين، فى ناس تقعد ساعتين فى الوضوء حتى يريدون غسل الماء بالماء".

فوائد الوضوء

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” الطهور شطر الإيمان و الحمدلله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملآن ما بين السموات والأرض ، والصلاة نور والصدقة برهان و الصبر ضياء و القرآن حجة لك أو عليك)).

وعن الرسول صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد عن أبي أمامة : “من توضأ فأسبغ الوضوء و غسل يديه و وجهه و مسح على رأسه و أذنيه ثم قام إلى صلاة مفروضة غفر له في ذلك اليوم ما مشت إليه رجلاه و قبضت عليه يداه وسمعت إليه أذناه و نظرت إليه عيناه و حدث به نفسه من سوء” .

فالوضوء يصلح أي خلل في مسارات الطاقة و يعيد التوازن الأمثل للمجال الحيوي و هكذا تتضح لنا الحكمة من شرعية الوضوء لأنه يحمينا من الآثار الضارة للتقدم التكنولوجي و التلوث البيئي وكافة المجالات الكهربائية و المغناطيسية التي تؤثر في طاقة الإنسان الحيوية ويجدد خلايا الجسم ويمدها بالطاقة التي تشع من الجسد.

قال الدكتور أحمد عمر هاشم عضو كبار العلماء بالأزهر الشريف، أن رسول الله اخبرنا أن أمته ترد عليه يوم القيامة على الحوض المورود الذي من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبداً، وهو يدفع الناس عنه وهو يعرف من يكون من أمته، فيسأله الصحابة أتعرفنا يا رسول الله يوم القيامة من كل البشر الموجود، فيجيبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول لهم سيكون لديكم علامة ليست لأحد غيركم وهي كثرة بياض الإنسان من كثرة أصباغ الوضوء .