لو نفسك تروح عُمرة .. ردّد 8 كلمات لتكون من ضيوف الرحمن

يشتاق الملايين من المسلمين لزيارة بيت الله الحرام والمسجد النبوي وقبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هناك من تحول الظروف المادية والصحية بينه وبين زيارة الكعبة والمسجد النبوي، إلا أن الله قادر على كل شيء إذا قدر لك أن تحج أو تعتمر فلا يحول بينك وبين الظروف شيء، فمن تشتاق له نفسه أن يذهب للعمرة أو يؤدي فريضة الحج فعليه أن يدعو الله بكل يقين فالدعاء سلاح المؤمن القوي الذي به تتحقق المعجزات.

قال الشيخ يسري عزام، الإمام والخطيب بوزارة الأوقاف، إنه تعلم من أحد الصالحين دعاء لمن أراد أن يحج يقول هذا الدعاء، ولكن بشرط أن يردده بيقين.

دعاء لمن تشتاق نفسه للحج والعمرة

(كريمُ رسولُ اللهِ واللهُ أكرمُ.. فهل فقيرُ بين الكريمينِ يُحرمُ).

وأضاف “عزام”، أنه ردد هذا الدعاء أثناء أحد الدروس الدينية، فقال أحد الحاضرين “والله لجربها أشوف كلام الشيخ دا بجد ولا لأ”.

وتابع عزام: فأصبح يرددها كل ليلة بعد صلاة العشاء “كريم رسول الله والله أكرم.. فهل فقير بين الكريمين يُحرم يارب عاوز أحج”، فقابلني فى الحج وقال لي: “ممعيش فلوس والدعوة بتاعتك جابتني الحج إزاي معرفش؟”.

فمن أراد أن العمرة أو الحج وكانت قدرته المالية ليست أحسن حال فعليه أن يردد 3 كلمات يقولهم فى صلاته وسجوده ويدعو الله كثيرًا، لعل الله يكرمه ويكون من ضيوف الرحمن هذا العام، والـ3 كلمات هم :"لبيك اللهم لبيك.. لبيك لا شريك لك لبيك.. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك"، أكثر من التلبية هتجيلك الدعوة، وقوله له (يارب اجعلني من ضيوفك هذا العام).

دعاء الذهاب للعمرة مكتوب

اللهم قني عذاب النار يوم تبعث عبادك.

اللهم ارزقني الجنة بغير حساب.”

اللهم إني أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار.

اللهم إني أعوذ بك من فتنة القبر وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات.”

“اللهم اجعله حجًا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وعملا صالحا مقبولا وتجارة لن تبور.

يا عالم ما في الصدور أخرجني يا الله من الظلمات إلي النور.

اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار.

رب قنعني بما رزقتني وبارك لي فيما أعطيتني وأخلف علي كل غائبة لي منك بخير.”