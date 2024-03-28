كيف يعزز الوالدان ثقة الأبناء في أنفسهم؟ الدكتورة نهى الخولي توضح| فيديو

قالت الدكتورة نهى الخولي، استشاري التحول الذاتي، إن أي إنسان له حق الاختيار، مؤكدة أنه يجب على الآباء والأمهات أن يعلموا أبناءهم أن يختاروا و ليس أن يجبروا.

وأضافت نهى الخولي، خلال لقائها في برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر القناة الأولى، أن الإجبار يكسر شخصية الطفل، ويصبح بلا إرادة ، معلقة: "لازم تعودي ابنك إن دماغك تشتغل وتفكر النتيجة الأصلح ليا إيه؟".



وتابعت استشاري التحول الذاتي قائلة: "يجب على الأمهات و الآباء أقناع أبنائهم عن طريق النتائج، بمعنى أنه إذا حدث هذا الأمر ، سوف تكون هذه هي النتيجة، ويترك للطفل اختيار النتيجة التي يريدها".