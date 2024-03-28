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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تماثيل لـ"عمال النظافة" بشرم الشيخ تقديرا لجهودهم في الحفاظ على البيئة

تماثيل عمال النظافة
تماثيل عمال النظافة بشرم الشيخ




انتهى مجلس مدينة شرم الشيخ من تركيب  تماثيل عمال النظافة  في ميدان اطلق عليه " اصدقاء البيئة " امام مجلس مدينة شرم الشيخ  الجديد والذي يعتبر أول تمثال لعمال النظافة بشرم الشيخ وأول ميدان يطلق علي لقب عمال النظافة " أصدقاء البيئة " وذلك لجهودهم في الحافظة علي النظافة والبيئة  خلال انعقاد  المؤتمرات الدولية والعالمية بشرم الشيخ والتي كان  أبرزها قمة المناخ كوب 27.
وقال اللواء دكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء إن عمال النظافة لهم مجهودات كبيرة خلال انعقاد المؤتمرات الكبري ومن خلالهم تظهر مدينة شرم الشيخ في ابهي صورها وتلقي اعجاب سياح العالم .


تفقد اللواء دكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء، اليوم اليوم الثلاثاء، أعمال إنشاء 5 ميادين بمدينة شرم الشيخ والوقوف علي مدى جاهزيتها للافتتاح.

وكان تفقد محافظ جنوب سيناء  ميدان أصدقاء البيئة لعمال النظافة أمام مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد وميادين اخري استعدادا لافتتاح 5 ميادين قريبا ابرزهم ميدان اصدقاء البيئة  وميدان العِلم امام المعهد الازهري والمدارس بحي النور  و ميدان العدالة أمام المحكمة و ميدان الهضبة و مطلع الهضبة و ميدان دلتا شرم خلف دلتا شرم بمنطقة الهضبة
وقال  محافظ جنوب سيناء  ان الميادين جاهزة للافتتاح  اول ايام عيد الفطر المبارك، لافتا ان الأعمال تشمل اعمال وتماثيل فنية معبرة عن اسم الميدان، و اعمال انارة احواض زهور و نجيلة، وأعمال تجميلية.

 

تمثال عمال النظافة بشرم الشيخ

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جنوب سيناء فودة تماثيل عمال النظافة شرم الشيخ

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