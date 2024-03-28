محافظ القاهرة: تشكيل مجموعة عمل لدراسة الاشتراطات العامة للهوية البصرية

قرر محافظ القاهرة خالد عبد العال تشكيل مجموعة عمل لدراسة الاشتراطات العامة للهوية البصرية التي تم وضعها من قبل جهاز التنسيق الحضاري، على أن تعمل على بلورة هوية المحافظة البصرية.



وقال المحافظ - في بيان اليوم /الخميس/ - إن هذه المجموعة ستكون برئاسة السكرتير العام للمحافظة وتضم في عضويتها مديري مديريات الإسكان، والزراعة، والصحة، ورئيس الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، وأساتذة من كليات الهندسة والفنون الجميلة والفنون التطبيقية وممثل عن الجهاز القومي للتنسيق الحضاري .



وأضاف أن مجموعة العمل ستتولى توضيح العلاقات المتداخلة بين الهوية الثقافية، والهوية البصرية، والهوية البصرية العمرانية، وصولًا إلى استخلاص اشتراطات هوية بصرية تتناسب مع الطبيعة الثقافية والعمرانية الخاصة بمحافظة القاهرة وتحديد آليات تنفيذ لذلك.