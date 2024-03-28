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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

لينا صوفيا: هكذا انضميت لفريق كامل العدد ودينا الشربيني تستحق كل الحب

لينا صوفيا
لينا صوفيا

كشفت الفنانة الشابة لينا صوفيا عن كواليس ترشيحها للتواجد في مسلسل كامل العدد.

وقالت في تصريحات لـ صدى البلد:" قمت بعمل تجربة أداء، ثم طلبوني مرة أخرى وقمت بعمل تجربة أداء مرة أخرى مع الأستاذ خالد الحلفاوي مخرج العمل، وأنا أحببت العمل مع الفنانة دينا الشربيني، فهي موهوبة وطيبة وتستحق  كل الحب في الحياة.

يتكون مسلسل كامل العدد الجزء الأول من 15 حلقة وتدور أحداثه في إطار اجتماعي لايت كوميدي يواجه الزوجان: دينا الشربيني، وشريف سلامة، مشاكل جديدة خاصة بأبنائهما وحياتهما الزوجية.

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أبطال المسلسل:
مسلسل كامل العدد بطولة شريف سلامة، آية سماحة، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، جيهان الشماشرجي، عمرو جمال، والفنانة القديرة إسعاد يونس، المسلسل من تأليف يسر طاهر، رنا أبو الريش ومن إخراج خالد الحلفاوي.

أبطال المسلسل إسماعيل فاروق الفنانة دينا الشربيني جيهان الشماشرجى دينا الشربيني

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