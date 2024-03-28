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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مسلسل حق عرب الحلقة 18 .. تعرف على مواعيد العرض والقنوات الناقلة

حق عرب
حق عرب

تعرض اليوم الحلقة 18 من مسلسل حق عرب ، والذي يقوم ببطولته الفنان أحمد العوضي علي عدد من القنوات الفضائية . 

 حيث يعرض على قناة «حكايات» الساعة ٨:٣٠ مساء، ويعاد الساعة ٢:٣٠ بعد منتصف الليل، والساعة ٨:٣٠ صباحا، والساعة ٢:٣٠ عصرا.

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كما يتم عرض المسلسل على قناة «حكايات٢» الساعة ١١:٣٠ مساء، ويعاد عرضه الساعة ٥:٣٠ فجرا، والساعة ١١:٣٠ ظهرا، والساعة ٥:٣٠ مساء.

ويعرض مسلسل حق عرب  الساعة 9 مساء على قناة on drama و الساعة 12 بعد منتصف الليل على on ، كما يعرض في التاسعة مساءا علي قناة عمان . 

يشارك في بطولة مسلسل "حق عرب"، كل من أحمد العوضي، سلوي عثمان، دينا فؤاد ،  وليد فواز، رياض الخولى، وفاء عامر، آخرين من تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق.

 

 

 

الفنان احمد العوضي سلوي عثمان مسلسل حق عرب محمود حمدان رياض الخولى

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