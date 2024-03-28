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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فودة يشيد بـ "حق عرب".. ويؤكد: العوضى ودينا فؤاد يعزفان سيمفونية فنية

صدى البلد

أشاد الكاتب والإعلامى محمد فودة، بمسلسل "حق عرب" بطولة أحمد العوضى ودينا فؤاد، مؤكدا أن النجاح لا يأتي أبدا من فراغ، وأن وراء كل نجاح موهبة ومجهودا وإخلاصا وتوفيقا من الله.

وكتب محمد فودة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلا :"النجاح الأسطورى الذى حققه مسلسل حق عرب جعله قبلة المشاهدين، وتحول نجومه إلى أبطال الشارع المصرى، وعلى رأسهم النجم المتألق صاحب البريق المتجدد أحمد العوضى والنجمة الساطعة دينا فؤاد، اللذان كان لهما الدور المحورى فى النجاح العظيم والتألق المستمر، الذى جعل المشاهدين ينتظرون حلقات المسلسل بحب وشغف وترقب".

وأضاف "فودة" خلال منشوره عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك" قائلًا: خطف النجم أحمد العوضى عين المشاهدين فى كل مكان، بما يملكه من قدرة على الإتقان والتقمص والإبداع الذى استطاع من خلاله أن يصبح ماركة مسجلة للجودة الفنية والمهارة الدرامية".

وأضاف فودة: "أثبتت النجمة المتألقة دينا فؤاد أنها تمتلك قدرات إبداعية بلا حدود تمنحها القدرة على تثبيت أقدامها فى ساحة النجومية، بابداعها فى شخصية "حنان الغرباوى" ، فقد استطاعت دينا فؤاد أن تكتشف نفسها فنياً فى هذا المسلسل شديد التميز لتجعلنا أمام فنانة شديدة الموهوبة بتنوعها فى اختيار أدوارها وأدائها الذى يضعها دائما فى الصدارة".

واختتم فودة: "العوضى ودينا فؤاد عزفا فى هذا المسلسل سيمفونية فنية شديدة الروعة بقيادة المخرج المتميز اسماعيل فاروق الذى استطاع هو أيضاً وعن جدارة أن يحجز لنفسه مكانة متميزة فى هذا اللون من الدراما الإجتماعية".

حق عرب أحمد العوضى دينا فؤاد

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