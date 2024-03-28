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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بسبب حسن العسيري

عيب.. فشل مقلب الكالون في السيفون لأول مرة ورامز جلال يتدخل

راز جاب من الآخر
راز جاب من الآخر

وقع الفنان السعودي حسن عسيري، والممثلة السعودية الشهيرة أصايل محمد، ضحايا برنامج مقالب رامز جلال، رامز جاب من الآخر، المذاع عبر قناة "إم بي سي مصر"، مساء اليوم الخميس.

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الخبرة والشباب.. رامز جلال يعلق على حسن العسيري وأصايل.. فيديو

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رامز جلال يهدد أصايل محمد: هسوي فيكي الهوايل.. فيديو

ولأول مرة منذ بداية برنامج "رامز جلال"، "رامز جاب من الآخر"، هذا الموسم، رفض الفنان السعودي حسن العسيري نطق جملة "الكالون في السيفون"، شفرة مقلب "رامز جاب من الاَخر"، قائلا: "كالون في السيفون إيه عيب.. والله ما أقولها"، ليعقب رامز جلال، قائلا: ": "مش عايز تقول الكالون في السيفون ليه؟،.. شدوا عليه السيفون"، بينما استجابت الفنانة أصايل محمد لطلب رامز جلال، ونطقت الشفرة.


وكشف الفنان السعودي حسن عسيري، حقيقة كونه مليادير ووجود أملاك له في لندن، قائلا: "عندي في لندن بيت صغير إيجار".


وكشف برومو برنامج "رامز جاب من الآخر" الذى يقدمه رامز جلال عن قائمة النجوم والمشاهير الذين يقعون ضحايا فى البرنامج.
 

وظهر عدد من النجوم فى برومو برنامج "رامز جاب من الآخر"، من بينهم أحمد السقا، وباسم سمرة، ومحمد لطفي، وميرهان حسين، وأحمد حسام ميدو، وكزبرة، ونجلاء بدر، وسمية الخشاب، ومحمد شاهين، وباميلا الكيك، وعبد الناصر زيدان، ومحمد رياض، وحمادة هلال، وحسن شاكوش وطليقته، وحمدي الميرغني، وهدى المفتي، وأحمد مالك، وآيتن عامر، ومي عمر، ونسرين أمين، ويسرا اللوزي، وانتصار، وأحمد فهمي.

حسن العسيري الفنان السعودي حسن عسيري السقا وباسم سمرة برنامج رامز جلال حسن شاكوش

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