مستقبل وطن: مبادرة الحكومة لخفض الأسعار تؤتي أكلها

ثمن المهندس تامر الحبال، عضو أمانة الصناعة والتجارة المركزية بحزب مستقبل وطن، مبادرة الحكومة لخفض الأسعار، وإعلان بدء خفض أسعار السلع بـ15 و20 %‎ ليصل التخفيض إلى 30 ‎%‎ بعد العيد.

وقال الحبال في تصريحات صحفية اليوم، أن المبادرة تساهم كثيرا في تخفيف الأعباء عن المواطن، ومنذ الإعلان عنها كانت هناك أسعار للسلع الغذائية والاستهلاكية انخفض سعرها ولمس المواطن هذا الانخفاض، وتحدثت وسائل الإعلام المختلفة عن تأثير هذه المبادرة على الشارع، حيث أن سلع استهلاكية كثيرة انخفض سعرها، وكذلك أسعار السيارات ومواد البناء.

وأضاف المهندس تامر الحبال، إنه من أجل أن تؤتي مبادرة خفض الأسعار أكلها، ينبغي على الحكومة تشديد الرقابة على الأسواق بإستمرار وتكثيف الحملات التموينية على الأسواق.

وأوضح الحبال أن في حالة تطبيق المبادرة بالشكل الأمثل سيعود بالنفع على المواطنين والتجار والمصنعين، حيث ستكون هناك حركة في البيع والشراء ، ومع استقرار سعر الدولار وانخفاضه سوف نشهد انخفاض أكثر في أسعار السلع، وتنافس بين المنتجين مما يؤدى لثبات سعر السلع ومن ثم انخفاضها.

وأشار الحبال إلى أن مصر تسير في الطريق الصحيح، بفضل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بشأن انخفاض الأسعار وحرصه على أن يشعر المواطن بالتحسن في حياته المعيشية.

وشدد الحبال على ضرورة متابعة مجلس الوزراء تنفيذ المبادرة وأن تكون المتابعة باستمرار في كافة الأسواق.