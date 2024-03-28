شريف حلمي: لو اتكلمت ناس كتير هتدخل الجحور

وجه الفنان شريف حلمي، رسالة غامضة خلال لقائه في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، قائلا إن هناك من يطلق ضده الشائعات المغرضة وهناك من يرفض مشاركته في أعمال ولكن لديه من الرضا والقناعة ما يجعلنه يصمت ولكن "لو تكلم ناس كتير هتقعد في الحجور".

وتابع شريف حلمي: "أنا بتقي الله في اختيار أعمالي اللي هتحاسب عليها يوم المشهد العظيم، لذلك تجدني مُقل في أعمالي الفنية".

وأوضح شريف حلمي، أن تكريمه في المهرجانات الفنية يشعره بقيمته ويذكره بمقولة: العُمر ماراحش هدر لأن الفنان أحد أمرين يا الناس تشعر بقيمته أو يكون أراجوز".