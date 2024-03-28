شريف حلمي: لم أهب الوقوف أمام الزعيم عادل إمام.. فيديو

تحدث الفنان شريف حلمي، عن مشاركته في مسلسل عفاريت عدلي علام بطولة الزعيم عادل إمام قائلا: لم أهاب الوقوف أمام الزعيم عادل إمام.

وأضاف الفنان شريف حلمي، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، الأستاذ يوسف معاطي هو من رشحني للعمل في هذا المسلسل والأستاذ رامي إمام، الذي أشاد بدوري وقالي ليّ "دي بداية أنت أسعدتني".

تابع الفنان شريف حلمي، الزعيم عادل إمام لا يجامل أحدا في عمله ويحترم مهنته ويعرف كيف يتعامل معها وحبه لشغله غير طبيعي، وأشاد بنجاحي في المسلسل وقالي لي إنني نجحت في تحويل الشخصية إلى لحم ودم".

