شريف حلمي: اعتذرت عن استكمال تصوير فيلم.. «لقيته مش سكتي».. فيديو

قال الفنان شريف حلمي، اعتذرت عن استكمال تصوير أحد الأفلام بعد تصوير عدد من المشاهد به وبطولة نجم كبير، وطلبت من الأستاذ محمد أبو داوود سكرتير عام نقابة المهن الموسيقية آنذاك التدخل ورفضت استكمال التصوير وتم حذف المشاهد الخاصة بي من الفيلم لأني استشعرت أن "وجودي ملوش لازمة ولا مؤثر ولا سكتي".

وأضاف الفنان شريف حلمي، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، رفضت مؤخرا المشاركة في 4 أفلام لسوء الورق المعروض عليا وفضلت الانسحاب بهدوء، معقبا: "الأعمال التي عرضت عليّ لا سكتي ولا طريقتي ولا الرزق اللي هيجيلي منهم مش حلال".

تابع الفنان شريف حلمي، رفضت المشاركة في عدد كبير من الأعمال الفنية التي عرضت علي خلال الفترة الماضية بسبب ضميري المهني كفنان منعني من قبول هذا الأعمال.