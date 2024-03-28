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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شريف حلمي يكشف سر ابتعاده عن الفن: «بعض المؤلفين بينفسنوا مني»|فيديو

الفنان شريف حلمى
الفنان شريف حلمى

كشف الفنان شريف حلمي، سر غضب المؤلفين منه، قائلًا: هناك حالة من الغضب ضدى من بعض المؤلفين رغم أن بعضهم أصدقائي بسبب دخولي مجال التأليف والكتابة، معقبًا: «مبقوش يجيبوني في شغلهم نفسنة» .

وكشف الفنان شريف حلمي، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، كواليس مشاجرته مع الفنان الراحل أحمد زكي بسبب "عُقدة" الزعيم عادل إمام.

ممثل عظيم

وأوضح الفنان شريف حلمي، أن الفنان الراحل أحمد زكي ممثل عظيم ومن أفضل ما أنجبت مصر من فنانين، ولكنه سلك طريقًا مختلفًا في بعض الأعمال من أجل الأرباح وزيادة نسب التوزيع على حساب المضمون.
 

الإعلامي محمد موسى الراحل أحمد زكي الزعيم عادل امام الفنان الراحل أحمد زكي الفنان شريف حلمي برنامج خط أحمر

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