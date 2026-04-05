أخبار التكنولوجيا| «فيفو» تطلق X300 Ultra.. وريلمي تطرح وحش الفئة المتوسطة Realme Narzo 100 Lite 5G

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



بمواصفات ثورية.. إليك أفضل أجهزة لوحية وكمبيوترات محمولة في الأسواق

من المتوقع أن تُقيم شركة ريدمي حدث إطلاق ضخم هذا الشهر في الصين، حيث ستشهد وصول هاتف ريدمي K90 ألترا.

وإلى جانب الكشف عن هذا الهاتف عالي الأداء، ستكشف العلامة التجارية أيضًا عن جهاز لوحي جديد وأجهزة كمبيوتر محمولة مزودة بمعالجات إنتل.

إليك أهم تفاصيل أجهزة الكمبيوتر المحمولة الجديدة المتوقع إطلاقها مع هاتف K90 ألترا.

«فيفو» تطلق X300 Ultra .. سعر ومواصفات الهاتف الرائد

أُطلق هاتف Vivo X300 Ultra حديثًا في الصين، وكما هو متوقع من سلسلة هواتف Ultra من Vivo، فهو هاتف رائد بمواصفات عالية لعشاق التصوير.

يعمل الهاتف بمعالج Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 الأفضل، ويتميز بنظام كاميرا من علامة Zeiss التجارية.

إلى جانب المواصفات الرئيسية، كشفت شركة فيفو أيضاً عن أسعار إصلاح الهاتف الذكي الرسمية، دعونا نلقي نظرة عليها.

بمواصفات جبارة.. ريلمي تطلق وحش الفئة المتوسطة Realme Narzo 100 Lite 5G

أعلنت شركة ريلمي قريبًا عن هاتف جديد متوسط ​​المدى وقد كشفت التسريبات عن المواصفات الكاملة لهاتف ريلمي نارزو 100 لايت 5G قبل إطلاقه ويعد من المتوقع أن يختلف هذا الطراز عن هاتف نارزو 80 لايت 5G ، الذي أُطلق في يونيو 2025.

وفقا للتسريبات من المتوقع أن يأتي الهاتف مزود بشاشة كبيرة بحجم 6.8 بوصة بدقة FHD+ ومعدل تحديث 144 هرتز.

بسرعة شحن طلقة| أوبو تطلق باور بنك جديد.. إليك أهم مواصفاته

أعلنت شركة أوبو أنها ستكشف قريبا النقاب عن هاتفي أوبو فايند إكس 9 إس برو وفايند إكس 9 ألترا، وذلك في 21 أبريل.

على الجانب الآخر، أكدت الشركة أيضا أنها ستكشف عن العديد من الأجهزة اللوحية الجديدة، وسيشهد الحدث نفسه أيضاً إطلاق باوربنك جديد بسعة 15000 مللي أمبير وشاحن جديد بتقنية نيتريد الجاليوم.

بمواصفات وسعر تنافسي.. ساعة ذكية من هونر تغزو الأسواق

أطلقت Honor ساعة ذكية جديدة اقتصادية، وهي تستهدف بوضوح فئة محددة من المستخدمين.

تتميز ساعة Watch X5i بالبساطة والسعر المنخفض، مع التركيز بشكل كبير على التصميم.

للوهلة الأولى، يبدو مألوفاً للغاية. الشكل المستطيل، والحواف المنحنية، والتصميم العام، يصعب ألا نتذكر ساعة آبل . لكن في جوهره، هو جهاز أبسط بكثير.