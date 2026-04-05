بمواصفات وسعر تنافسي.. ساعة ذكية من هونر تغزو الأسواق

أطلقت Honor ساعة ذكية جديدة اقتصادية، وهي تستهدف بوضوح فئة محددة من المستخدمين.

تتميز ساعة Watch X5i بالبساطة والسعر المنخفض، مع التركيز بشكل كبير على التصميم.

مواصفات ساعة Watch X5i

للوهلة الأولى، يبدو مألوفاً للغاية. الشكل المستطيل، والحواف المنحنية، والتصميم العام، يصعب ألا نتذكر ساعة آبل . لكن في جوهره، هو جهاز أبسط بكثير.

بدلاً من منصة ساعة ذكية متكاملة ، تعمل ساعة X5i بنظام تشغيل خفيف الوزن، مما يعني عددًا أقل من التطبيقات وبساطة أكبر. مع ذلك، يُسهم هذا التنازل بشكل كبير في تحسين عمر البطارية. تدّعي Honor أن عمر البطارية يصل إلى ثلاثة أسابيع بشحنة واحدة في الاستخدام العادي، أو حوالي ستة أيام مع تفعيل خاصية الشاشة الدائمة

تعد الشاشة نفسها عبارة عن لوحة AMOLED بدقة 450 × 390 بكسل ومعدل تحديث 60 هرتز. ليست متطورة للغاية، لكنها أكثر من كافية للإشعارات والاستخدام الأساسي.

من الناحية الصحية، يغطي الجهاز الأساسيات المعتادة، مثل تتبع معدل ضربات القلب، ونسبة تشبع الأكسجين في الدم، ومراقبة مستوى التوتر، بالإضافة إلى تتبع النوم والدورة الشهرية. كما يتضمن 109 وضعًا رياضيًا لمرافقة المستخدمين خلال تمارينهم ومتابعة تقدمهم. قد يبدو هذا كثيرًا، لكن في الواقع، سيكتفي معظم المستخدمين على الأرجح بعدد قليل منها.

ميزات ساعة Watch X5i

ويعد من الإضافات غير المتوقعة نوعاً ما دعم المكالمات عبر البلوتوث ثنائية الاتجاه.

تحتوي الساعة على مكبر صوت وميكروفون، مما يتيح لك استقبال المكالمات مباشرة من معصمك عند توصيلها بهاتفك، وحتى إجراء المكالمات عندما يكون ذلك أسهل من استخدام هاتفك.



من حيث التصميم، فهو خفيف الوزن نسبياً، بهيكل بلاستيكي ومصنف بمعيار IP68 لمقاومة الغبار والماء. وهذا مناسب للاستخدام اليومي، ولكنه ليس مصمماً للسباحة أو لأي استخدام يتجاوز التعرض للضوء.

تعمل ساعة Watch X5i مع كل من نظامي التشغيل Android و iOS، مما يساعد على توسيع نطاق جاذبيتها قليلاً بسعر 229 يوان (حوالي 33 دولارًا أمريكيًا)، من الواضح أنها لا تسعى لمنافسة الساعات الذكية الفاخرة.

وتركز أكثر على تقديم الأساسيات بتصميم يبدو أغلى مما هو عليه في الواقع. وبهذا السعر، قد يكون عمر البطارية وحده كافيًا للكثيرين.