الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
إلهام شاهين تشيد بمسلسل “قصة الأمس”: دراما صادقة تعيش في قلوب الجمهور

الهام شاهين
الهام شاهين
يارا أمين

أعربت الفنانة إلهام شاهين عن إعجابها الشديد بمسلسلها “قصة الأمس”، مؤكدة أنه من الأعمال الدرامية الاجتماعية الصادقة التي تعكس واقع الحياة بشكل حقيقي.

وكتبت إلهام شاهين عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام: “بحب مسلسل قصة الأمس جدا.. دراما اجتماعية صادقة وحقيقية من واقع حياتنا”.

ووجهت الشكر لكل صناع العمل، وعلى رأسهم الكاتب محمد جلال عبد القوي، والمخرجة إنعام محمد علي، مشيدة بقيمة العمل الفنية وتأثيره الممتد عبر السنوات.

كما حرصت على الدعاء بالرحمة للفنان الراحل مصطفى فهمي، مؤكدة أن المسلسل يظل حاضراً بقوة في ذاكرة الجمهور.

وأضافت أن العمل يحظى بتفاعل كبير كلما يُعاد عرضه، حيث يتلقى إشادات واسعة من المشاهدين، وكأنه يُعرض للمرة الأولى، موجهة الشكر للجمهور.

من جانب اخر، هنأت الفنانة إلهام شاهين، الإعلامية لميس الحديدي وطليقها الإعلامي عمرو أديب بمناسبة خطبة إبنهما نور أديب اليوم .

وشاركت إلهام شاهين صور تجمعهم أثناء الاحتفال بالخطوبة وسط عدد كبير من الوسط الإعلامي والفني. 

وكتبت الهام شاهين عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "ألف مبروك لأصدقائي الأعزاء لميس الحديدي وعمرو أديب خطوبة إبنهم نور على الجميله مريم.. ربنا يسعدهم وتفرحوا بأولادهم".

