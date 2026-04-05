محمد رمضان يدعم قرار ترشيد الكهرباء: في ضهر بلدنا.. ونجاح مختلف لفيلم أسد

أعلن الفنان محمد رمضان ، دعمه الكامل لقرار ترشيد استهلاك الطاقة، مؤكدًا مساندته للدولة في هذه الخطوة، وضرورة تكاتف الجميع خلال المرحلة الحالية.

وقال محمد رمضان، في فيديو عبر حسابه على انستجرام: إحنا في ضهر بلدنا، لأننا شعب أصيل وصبور، وأكيد القرار هيأثر على فيلمي الجديد أسد من حيث الإيرادات، ولكن أنا أدرى واحد بجمهوري وانى غبت ٣ سنين والجمهور لسة فاكراني وبوعد اللي بيسمعوني إن حفلات الصبح اللي بتكون ضعيفة في السينمات هتشوف شيء جديد من النجاح.

واختتم محمد رمضان حديثه ، قائلا: “حفلات الصبح هتبقى زحمة جدا من ٩ الصبح وثقة فى الله نجاح لفيلم اسد وهنفضل فى ضهر بلادنا”.

فيلم اسد

وتستعد الشركة المنتجة لفيلم أسد، والذي يشهد عودة محمد رمضان للسينما لطرحه في السينمات منتصف مايو المقبل.

حيث من المقرر طرح فيلم أسد يوم 14 مايو في السينمات المصرية، علي ان يطرك 21 من الشهر ذاته، في دول الخليج والوطن العربي.



فيلم أسد بطولة محمد رمضان وماجد الكدواني وزران الجمال وآخرين وتأليف وإخراج محمد دياب جائزة افضل إعلان لفيلم سوف يطرح في صالات السينما خلال هذا العام.

ابطال فيلم اسد

وفيلم أسد يشهد أول تعاون بين محمد رمضان والمخرج محمد دياب ويشارك في بطولته كل من ماجد الكدواني، كامل الباشا، رزان جمال، أحمد خالد صالح، علي قاسم، أحمد عبد الحميد، إسلام مبارك، ومحمود السراج.

تدور أحداث الفيلم في حقبة المماليك، حيث يجسد محمد رمضان شخصية “علي الفارسي”، الذي قاد الزنوج لثورة ضد الجيش العباسي عام 1280. يُصنف الفيلم ضمن الأعمال التاريخية التي تسلط الضوء على فترات زمنية هامة في التاريخ الإسلامي.



