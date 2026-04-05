الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بمواصفات ثورية.. إليك أفضل أجهزة لوحية وكمبيوترات محمولة في الأسواق

شركة ريدمي
شركة ريدمي
لمياء الياسين

من المتوقع أن تُقيم شركة ريدمي حدث إطلاق ضخم هذا الشهر في الصين، حيث ستشهد وصول هاتف ريدمي K90 ألترا. 

وإلى جانب الكشف عن هذا الهاتف عالي الأداء، ستكشف العلامة التجارية أيضًا عن جهاز لوحي جديد وأجهزة كمبيوتر محمولة مزودة بمعالجات إنتل. 

إليك أهم تفاصيل أجهزة الكمبيوتر المحمولة الجديدة المتوقع إطلاقها مع هاتف K90 ألترا.

أجهزة كمبيوتر محمولة جديدة من ريدمي قادمة

بحسب أحد المصادر، ستُزوَّد أجهزة الكمبيوتر المحمولة الجديدة من ريدمي بمعالج Intel Core Ultra X7 358H، مع ذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 32 جيجابايت وسعة تخزين 1 تيرابايت. 

وستتوفر بخيارين لحجم الشاشة: 14 بوصة و16 بوصة.

رغم عدم الكشف عن الأسماء الرسمية بعد، يُرجّح أن يُطلق عليها اسم Redmi Book Pro 14 (2026) وBook Pro 16 (2026). 

ومن المتوقع أن تُخلف هذه الأجهزة جهازي Redmi Book Pro 14 وBook Pro 16 (2025) اللذين كانا يعملان بمعالجات Intel Ultra 5 225 / 7 225H.

ميزات  جهاز Redmi K Pad 2

على الجانب الآخر وفقا للتسريبات، من المتوقع أن يأتي جهاز Redmi K Pad 2 بشاشة LCD مقاس 8.8 بوصة بدقة 3K ومعدل تحديث 165 هرتز. 

كما سيحتوي على ميزات أخرى مثل بطارية بسعة 9000 مللي أمبير، ومعالج من الفئة الرائدة، ومحركين للمحور X لتحسين استجابة اللمس، وثلاثة مكبرات صوت بتقنية Bose.

ويعد من المتوقع أن يأتي  هاتف Redmi K90 Ultra مجهزًا بمعالج Dimensity 9500. 

وسيحتوي على شاشة OLED مقاس 6.83 بوصة بدقة 1.5K ومعدل تحديث 165 هرتز، وبطارية سعة 8500 مللي أمبير مع شحن بقوة 100 وات، ومروحة تبريد مدمجة، ونظام مكبرات صوت ثلاثي مضبوط من Bose.

بالصور

