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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بيومي فؤاد: إحنا بتوع فلوس.. بروح السعودية أشتغل وباخد المقابل

بيومي فؤاد
بيومي فؤاد

أكد الفنان بيومي فؤاد، أنه فنان مصري يشارك بأعمال في السعودية من أجل الحصول على مقابل مادي، قائلا: "إحنا بنروح السعودية عشان نشتغل وناخد فلوس واعتذر عن مقولة إننا مش بتوع فلوس وهي مضيقاهم قوي وإحنا بتوع فلوس اشتغل وباخد فلوس".

 

وأوضح بيومي فؤاد، خلال حوار ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية اسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، أن الفنان الكوميديان يعاني من توتر وقلق وهذا يحتاج إلى مقابل ولا يعمل أحد بدون مقابل، مضيفا: "الفنان المصري محبوب ودي نعمة من ربنا عشان كده بيشيلوا أول جملة ليا في الفيديو وأنا فنان مصري وليا الشرف ويسيبوا اللي يهين".

 

ووجه بيومي فؤاد رسالة إلى جمهوره: "كل اللي حبوا بيومي وقدروا فني وموهبتي أنتم فوق دماغي ومن بعد الحلقة زعلانين مني اجيلكم لبيوتكم والفنان من غير جمهور ولا حاجة مع احترامي للنقاد وهو اللي بيطلع سابع سماء وينزل سابع ارض".

 

الإعلامية أسما ابراهيم أسما إبراهيم الفنان بيومي فؤاد برنامج حبر سري

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