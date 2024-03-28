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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مين فيهم غلطان.. القصة الكاملة لأزمة بيومي فؤاد ومحمد سلام| فيديو

بيومي وسلام
بيومي وسلام

ظهر اليوم الفنان بيومي فؤاد فى برنامج حبر سري مع الإعلامية أسما إبراهيم للحديث عن أزمته الأخيرة مع محمد سلام وعرض مسرحية زواج اصطناعي فى موسم الرياض.

وتصدر اسم الثنائى التريند المصري بعد عرض حلقة بيومي فؤاد وحديثه عن الأزمة مما جعل الكثيرين يبحث عن تفاصيل الأزمة من البداية، ولذلك نرصدها فى هذا التقرير.


 

بداية الأزمة 

كانت بداية الأزمة بين بيومي فؤاد ومحمد سلام بعد اعتذار الأخير عن المشاركة فى مسرحية زواج اصطناعي ضمن فعاليات موسم الرياض.

ونشر وقتها محمد سلام فيديو اعتذر فيه عن المشاركة فى المسرحية قبل سفره بساعات قليلة وقال فى الفيديو أنه يصعب عليه أن يظهر على المسرح ليقدم عمل كوميدي وسط المجازر التى تحدث فى فلسطين، حيث وقتها كانت بداية أزمة فلسطين مع الكيان الصهيوني.

اعتذار محمد سلام

وجاء نص سلام فى الفيديو كالأتي: بكرة المفروض أسافر الرياض عشان أعرض مسرحية "زواج اصطناعى فى موسم الرياض، المفروض أنها مسرحية كوميدية فيها أغاني، استعراضات، والمفروض نعرض يوم 30 أكتوبر". 

وأضاف محمد سلام: "المفروض نعرض وسط الأحداث اللى بتحصل فى غزة، أنا مش متخيل إنى أروح أعمل مسرحية وإخواتنا فى فلسطين بيتقتلوا، أنا مش هقدر أسافر، كان عندى أمل الفترة اللى فاتت أن العرض يتلغي أو يتأجل ".

وأوضح محمد سلام: "أنا حاسس لو عملت كده هكون زي اللي بيقتلهم وهكون خذلتهم، أنا بعتذر جدا عن المشاركة فى موسم الرياض". 



وبسبب هذا الفيديو وضع سلام باقى فريق عمل المسرحية فى مأزق أمام الجمهور لكونهم يقدمون عمل كوميدي وسط ما يحدث فى فلسطين وتم الاستعانه وقتها بالفنان محمد أنور والذي حصل على نصيب الأسد من الهجوم لكونه وافق على المشاركة فى المسرحية .

 

 

فيديو بيومي فؤاد فى السعودية

وبعد ساعات من اعلان اعتذار محمد سلام أعلن القائمون على المسرحية عن انضمام محمد أنور ليكون بديلا لسلام وسط حملة من الهجوم عليه هو وباقي فريق عمل المسرحية مما جعل بيومي فؤاد فى افتتاح العرض يظهر على المسرح ويوجه كلمة للجمهور وللمشاهدين السعودين قال فيه: من حقك أنك تعتذر عن المسرحية، لكن مش من حقك أنك تغلط في فنك.. إحنا ما بنجيش عشان نضحك حضراتكم.. إحنا بنقدم فننا المصري، وإنتم بتحترمونا وإحنا بنحترمكم جدا.. شئ عظيم إن أنا أخرج وإتصور مع شاب سعودي أو سيدة سعودية، وهي تعلم أن أنا مصري فأنا بشرف بلدي.. محمد أنور راجل وأنقذ موقف وكان قدها.. وأنا فنان مصري وليا الشرف.. جيت المملكة العربية السعودية وليا الشرف.. إحنا بنتعب وبنقدم فن ولو الموضوع كدة ف في فنانين كتير من أيام نجيب الريحاني المفروض ينتحروا.

أول رد من بيومي فؤاد على أزمة مع محمد سلام 

وفى أول رد من بيومي فؤاد خلال حلقة اليوم من حبر سرى، أكد أن أزمته بسبب مسرحية زواج اصطناعي أكبر من محمد سلام والأزمة فيها الكثير والكثير لا يعرفه الجمهور.

وتابع فؤاد أنه لم يتحدث مع سلام بعد هذه الأزمة وحتى مشاركته معه فى مسلسل الكبير كان بشروط أولها عدم رؤيته فى لوكيشن التصوير او يجمعهم أى مشهد.

 

وأشار بيومي فؤاد إلى أن القائمين على مسلسل الكبير أوي استجابو لطلباته وقاموا باعادة كتابة الحلقات من جديد حتى لا يتقبلوا مرة أخرى فى الكبير.

 

الهجوم على بيومي فؤاد 

وتحدث بيومي فؤاد خلال الحلقة على الحملة التى كانت ضده بعد الفيديو المنتشر له فى السعودية مؤكدا أنه عاش أسوأ 5 أيام فى عمره بعد هذا الفيديو وهذا بسبب تركه لأولاده بمفردهم بمصر وسط كل هذا الكم من الهجوم والتجريح حتى من أقرب الأشخاص إليه.

قضايا بيومي فؤاد

وتابع بيومي فؤاد أنه وًكل شقيقه المحامي لرفع مجموعة من القضايا على كل من تطاول عليه على السوشيال ميديا وأبرزهم من حاول التسويق لسلعته بجملة “الأسعار عندنا أرخص من بيومي فؤاد”.
 

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