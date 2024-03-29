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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع شاب في مشاجرة إثر إصابته بطعنه نافذة بالمنيا

مقتل شاب في مشاجرة
مقتل شاب في مشاجرة

لقى شاب مصرعه إثر تعرضه لحادث طعن على يد آخر في مشاجرة بمدينة المنيا تم نقل الجثه لمشرحة المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارًا يفيد بوقوع مشاجرة بين طرفين بمدينة المنيا واسفرت المشاجرة على إصابة شاب بطعنه نافذة أودت بحياته.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث وتبين مصرع "ح. س. ص" 35 سنه جثة هامدة مقيم بإحدي قري مركز المنيا.

تم نقل الجثة لـمشرحة المستشفي وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق والتي أمرت بضبط المتهم، والوقف على تفاصيل الحادث وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق. 

الأجهزة الأمنية بالمنيا المنيا جثة هامدة موقع الحادث محضر بالواقعة

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