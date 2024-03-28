شريف حلمي: محمد رمضان كان أفضل ممثل في مسلسل إحنا الطلبة.. فيديو

أشاد الفنان شريف حلمي، بأداء الفنان محمد رمضان في مسلسل إحنا الطلبة الذي عكف على تأليفه، لأن دوره كان مؤثرا نظرا لأنه يجسد شخصية الصعيدي الذي جاء إلى القاهرة للدراسة ووالدته تريده الأخذ بالثأر من قتلة والده.

تابع الفنان شريف حلمي، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، السينما تعاني من أزمة ورق وهناك 80 % من المؤلفين والكتاب أن يتطورا مع أساليب العصر الحديثة ويبحثوا عن موضوعات جديدة تنال اهتمام المشاهد ويدرسوا نفسية وطبيعة الشباب في هذا التوقيت.

وكشف الفنان شريف حلمي، عن علاقته مع الفنان أحمد السقا، قائلا: السقا كان دفعتي في المعهد العالي للفنون المسرحية.

