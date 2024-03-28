شريف حلمي: السينما تعاني.. و80% من المؤلفين يفتقرون لأدوات العصر

قال الفنان شريف حلمي، إن السينما تعاني من أزمة ورق وهناك 80 % من المؤلفين والكتاب أن يتطورا مع أساليب العصر الحديثة ويبحثوا عن موضوعات جديدة تنال اهتمام المشاهد ويدرسوا نفسية وطبيعة الشباب في هذا التوقيت.

وكشف الفنان شريف حلمي، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أسباب عدم مشاركته في أي أعمال فنية مع الفنان أحمد السقا، قائلا: السقا كان دفعتي في المعهد العالي للفنون المسرحية.

تابع، السقا فنان عظيم وكنت بروح عندهم البيت ووالدته الست العظيمة كانت بتأكلني حمام ووالده العظيم صلاح السقا".

