الجبلاية على صفيح ساخن| أول تعليق على أزمة حسام حسن وصلاح.. وحكاية ترحيل لاعبي المنتخب

في خطوة مفاجئة وثقيلة، كشف علاء نبيل، المدير الفني للإتحاد المصري لكرة القدم، عن قيام الإتحاد الإماراتي لكرة القدم بترحيل عدد من اللاعبين المصريين الشباب. وذلك بعد ثبوت تزويرهم في الأوراق الرسمية التي قدموها للأندية الإماراتية في مختلف الفئات العمرية.

