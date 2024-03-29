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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

دوري أبطال إفريقيا| مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام سيمبا التنزاني

الاهلي
الاهلي

أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي تشكيل فريقه لمواجهة  سيمبا التنزاني في تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة على ملعب بنجامين مكابا بالعاصمة التنزانية دار السلام في مباراة الذهاب بدور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمي: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: 

محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - محمد هاني - على معلول.

خط الوسط

مروان عطية - أحمد نبيل كوكا - عمرو السولية.

خط الهجوم:

حسين الشحات - بيرسي تاو - أنتوني موديست.

 

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع سيمبا التنزاني في تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة على ملعب بنجامين مكابا بالعاصمة التنزانية دار السلام في مباراة الذهاب بدور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

 سبق أن لعب الفريقان ثماني مباريات خلال أربع مواجهات في تاريخ لقاءاتهما في بطولات الأندية الإفريقية، فاز الأهلي في ثلاث مباريات، وفاز سيمبا في ثلاث مباريات، وتعادل الفريقان في مباراتين، أحرز لاعبو الأهلي اثني عشر هدفاً مقابل سبعة أهداف أحرزها لاعبو سيمبا.

المواجهة الأولى في ذهاب دور الستة عشر لبطولة إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس 1985 بدار السلام، فاز سيمبا 2-1، أحرز هدف الأهلي محمود الخطيب، وفي لقاء العودة بالقاهرة فاز الأهلي 2- صفر، أحرز هدفي الأهلي محمود الخطيب وزكريا ناصف.

المواجهة الثانية في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا 2018-2019، فاز الأهلي بالإسكندرية 5- صفر، أحرزها كريم وليد "ندفيد" هدفين، وهدف واحد لكل من عمرو السولية وعلي معلول وجونيور أجايي، وفي دار السلام فاز سيمبا 1- صفر.

المواجهة الثالثة في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا 2020-2021، فاز سيمبا في دار السلام 1- صفر، وفي القاهرة فاز الأهلي 1- صفر أحرزه محمد شريف.

المواجهة الرابعة في دور الثمانية لبطولة السوبر ليج الأفريقي، أسفرت مباراة الذهاب التي أقيمت في دار السلام، عن تعادل الفريقين بهدفين لكل فريق، أحرز هدفي الأهلي رضا سليم ومحمود كهربا، وفي لقاء العودة بالقاهرة تعادل الفريقان بهدف لكل فريق أحرز للأهلي محمود كهربا.

يذكر أن الفائز في مجموع لقائي الذهاب والعودة سيلاقي في الدور نصف النهائي الفائز من فريقي بيترو أتليتكو الأنجولي ومازيمبي الكونغولي.

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