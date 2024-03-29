سقوط عدد من العسكريين والمدنيين بغارة إسرائيلية على حلب السورية

أسفرت غارة جوية نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي، فجر الجمعة، على عدة مواقع في ريف حلب، عن مقتل وإصابة عدد من العسكريين والمدنيين السوريين.

ونقلت وكالة الأنباء السورية عن مصدر عسكري بوزارة الدفاع قوله: "حوالي الساعة 1:45 بعد منتصف الليل شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه أثريا جنوب شرق حلب".

وأضاف المصدر العسكري السوري، في بيان، أن الهجوم استهدف: "عدداً من النقاط في ريف حلب".

ولفت إلى أن الهجوم وقع "بالتزامن مع اعتداء بالطيران المسيّر نفذته التنظيمات الإرهابية من إدلب وريف حلب الغربي في محاولة منها لإستهداف المدنيين".

وبحسب المصدر، "أسفر العدوان عن استشهاد وجرح عدد من المدنيين والعسكريين ووقوع خسائر مادية بالممتلكات العامة والخاصة".