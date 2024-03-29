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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

70 مليار مشاهدة يوميا.. يوتيوب تفاجئ متابعيها بميزة جديدة

صدى البلد

ميزة جديدة أعلنتها يوتيوب لتحفيز اشتراكات القنوات وهي ميزة مقاطع Shorts والتي تعد مخصصة للأعضاء، مما يسمح لمنشئي المحتوى بالقيام بنشر مقاطع الفيديو القصيرة حصريًا للمشاهدين الذين يقومون بدفع رسومًا مقابل ذلك .

على الجانب الآخر تتيح تلك الميزة لمنشئي المحتوى القيام بنشر مقاطع Shorts للأعضاء الذين يدفعون رسومًا مقابل الحصول على عضوية مدفوعة.

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وتقول يوتيوب إن منشئي المحتوى يمكنهم مقابل دفع تلك الرسوم أيضا القيام بنشر إعلان منتج أو صفقة محدودة الوقت، واستخدام مقاطع Shorts  الحصرية  أيضا من أجل القيام بطرح الأسئلة والأجوبة أو إمكانية الظهور خلف الكواليس.

وأضافت أنه يمكن أن يرى الأعضاء الجدد أيضا مقاطع Shorts الحصرية في علامة التبويب Shorts وخلاصة Subscription، وذلك عبر قناة منشئ المحتوى ويتم يعرض المحتوى الحصري مع أيقونة نجمة عبر صورة مصغرة للأشارة إلى أنه يعد متاح للمشتركين فقط الذين يقومون بدفع رسومًا للاستفادة من المحتوى. 

من جانبها أعلنت يوتيوب أن متوسط مشاهدات مقاطع Shorts قد بلغت حوالي أكثر من  70 مليار مشاهدة يوميًا.

ميزة مقاطع Shorts مقاطع الفيديو يوتيوب تيك توك عضوية مدفوعة

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