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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

ينافس سامسونج.. أحدث هاتف من شاومي بمواصفات خيالية وكاميرا جبارة

Xiaomi Civi 4 Pro
Xiaomi Civi 4 Pro

أعلنت شركة شاومي عن هاتفها المميز Xiaomi Civi 4 Pro، والذي يستهدف النساء بشكل خاص، وسيبقي هذا الطراز حصريا فقط للأسواق الصينية، حيث تعتزم عملاقة التقنية إطلاق جهاز يحمل المواصفات ذاتها ولكن سيتم تغيير اسمه اعتمادا على السوق.

وبحسب ما ذكره موقع "gizmochina"، تخطط شاومي لإطلاق الهاتف الرائد Civi 4 Pro، باسم مختلف في الهند حيث سيتم تغيير علامته التجارية ولكنه سيقدم مواصفات متطابفة للإصدار الصيني.

 

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ينطلق هاتف شاومي Xiaomi 14 Civi، مع المواصفات ذاتها المدمجة بجهاز "سيفي 4 برو"، الذي يقدم بعض الميزات الأولى من نوعها في العالم أولها معالج كوالكوم الأحدث Snapdragon 8S Gen 3، كما تتميز هذه التشكيلة بتصميمها الأنيق، ومستشعرات كاميرا عالية الجودة.

سعر ومواصفات هاتف شاومي Xiaomi Civi 4 Pro

التصميم: يتميز الهاتف بإطار من الألومنيوم مع تصميم أنيق تبلغ أبعاده 157.2 × 72.8 × 7.5 ملميتر، ويزن 177 جراما.
الشاشة: يتميز الهاتف بشاشة ساطعة من نوع AMOLED بقياس 6.55 بوصة، بدقة 2750 × 1236 بكسل، تدعم بمعدل تحديث يبلغ 120 هرتز، درجة سطوع تبلغ 3000 شمعة، وتقنية HDR10+، محمية بزجاج Gorilla Glass Victus 2.
الأداء: مدعوما بمعالج كوالكوم Snapdragon 8s Gen 3، ويقترن بسلاسة مع ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 12 أو 16 جيجابايت.
الكاميرا: يحتوي الهاتف على إعداد كاميرا خلفية ثلاثية يقودها مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل، ومستشعر تليفوتوغرافي بدقة 50  ميجابكسل، ومستشعر واسع المجال بدقة 12 ميجابكسل، تحتوي الكاميرا الأمامية على مستشعر رئيسي بدقة 32 ميجابكسل، ومستشعر واسع المجال بدقة 32 ميجابكسل.
البطارية: بسعة 4700 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 67 وات، حيث يمكنه شحن البطارية بالكامل خلال 40 دقيقة فقط.
التخزين: يتوفر الهاتف في نوعين مختلفين من التخزين بسعة 12 جيجابايت رام + 512 جيجابايت و 16 جيجابايت رام + 512 جيجابايت للتخزين.
السعر: يبلغ 415 دولار (أي ما يعادل 19 ألف و400 جنيه مصري).

Xiaomi Civi 4 Pro
شاومي Xiaomi Civi 4 Pro Civi 4 Pro سيفي 4 برو شاومي سيفي 4 برو

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