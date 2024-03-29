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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

زودوا الأجرة.. كواليس ضبط 160 سيارة ميكروباص خالفت تعريفة الركوب بالجيزة.. صور

صدى البلد

شنت الادارة العامة لمرور الجيزة حملة شرسة لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء بمراقبة مواقف السرفيس بعد اقرار زيادة أسعار البنزين. 

وتمكنت الحملة التي استهدفت عدة مناطق من ضبط ١٦٠ سيارة سرفيس غير ملتزمة بالتعريفات المحددة لخطوط السير خلال حملات علي الطرق والمحاور والمواقف وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

ويأتي ذلك في اطار الإجراءات التي تتخذها الدولة لفرض الانضباط والالتزام بالتعريفات المحددة لخطوط سير سيارات السرفيس والنقل الجماعي.

و تم ضبط ١٦٠ سيارة سرفيس مخالفة للتعريفات المحددة لخطوط السير وذلك خلال الحملات التي شنتها أجهزة محافظة الجيزة من خلال جهاز السرفيس والأجهزة المعنية علي مدار اسبوع تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتكثيف الحملات علي مواقف السرفيس والمواقف الإقليمية والداخلية والطرق والمحاور المرورية للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة.

واشار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة الى ان الحملات شملت كافة قطاعات المحافظة بالمراكز والمدن والأحياء والطرق السريعة وساهمت في فرض الإنضباط علي منظومة نقل المواطنين والأجرة المحصلة مع ضبط مخالفات السير لبعض المركبات والتي تم أتخاذ الإجراءات القانونية حيالها سواء بإلغاء او سحب خط سير السرفيس الخاص بهم أو توقيع الغرامات المقررة في ذلك الشأن او سحب تراخيص المركبات وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور.

كما أكد المحافظ أنه تم التشديد علي جهاز السرفيس والاحياء والمراكز والمدن على ضرورة التأكيد على وضع الملصق الخاص بسيارات السرفيس والنقل الجماعي، المتضمن خط السير والأجرة المقررة وفقًا للزيادات الجديدة وتعليقها بمواقع واضحه داخل المواقف الرسمية لتوعية المواطنين وضمان عدم قيام قائدي السيارات بزيادة تعريفة الركوب بصورة منفردة أو تقسيم خطوط السير. 

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