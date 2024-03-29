عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

مع تقلبات الجو| علاجات منزلية لـ الجيوب الأنفية

الجيوب الأنفية
الجيوب الأنفية

مع تقلبات الجو التي تشهدها البلاد ، يجعلك احتقان الجيوب الأنفية تشعر بالتعاسة، لكن التحكم فيه يمكن أن يكون سهلاً، إذا وجدت العلاج المناسب،  يقول إيان ألكسندر، دكتوراه في الطب، وهو طبيب أنف وأذن وحنجرة ومؤسس المعهد الوطني للجيوب الأنفية، الذي لديه عيادات في نيو مكسيكو وأمريكا قد يكون سبب احتقان الجيوب الأنفية مشاكل هيكلية في الأنف والجيوب الأنفية.

txt

ياسمين عبد العزيز|إطلالات أثارت الجدل لها بعد الإنفصال عن العوضي

txt

زوجة ماجد المصري بإطلالة رمضانية ملفتة| شاهد

فيما يلي بعض الحلول قصيرة وطويلة المدى التي يمكن أن تساعد في تخفيف الاحتقان وتخفيف أعراض التهاب الجيوب الأنفية.

استنشاق البخار
سواء كنت تأخذ حمامًا دافئًا أو تستنشق الهواء من وعاء من الحساء، يمكن أن يساعد البخار في تفتيت الاحتقان ويمنحك بعض الراحة من الأعراض، يقول روبرت كيرن، طبيب الأنف والأذن والحنجرة في مجموعة نورث وسترن الطبية في شيكاغو، إلينوي: "يعمل البخار على ترطيب المخاط الجاف ويساعدك على إخراجه"، لكن الراحة مؤقتة فقط، لذلك من المهم تحديد سبب الأعراض، حتى تتمكن من معالجة المشكلة الحقيقية.

شطف بالماء المملح

يمكن للمهيجات الناتجة عن الغبار والتلوث والعطور أن تشق طريقها إلى الجيوب الأنفية وتسبب الاحتقان، للتخلص من هذه المهيجات، استخدم غسولًا بالمياه المالحة - إما رذاذ الأنف المالح الذي لا يستلزم وصفة طبية أو غسولًا ملحيًا.

تجنب دخان السجائر

يمكن أن تزيد السجائر والتدخين السلبي من خطر الإصابة باحتقان الجيوب الأنفية المزمن - لدرجة أن الأبحاث المنشورة في المنتدى الدولي للحساسية وأمراض الأنف في فبراير 2014 حثت الأطباء على القيام بعمل أفضل في سؤال الأشخاص الذين يعانون من احتقان الجيوب الأنفية المزمن إذا كانوا يتعرضون لدخان السجائر.

 

استخدم رذاذ الأنف
يمكن لهذه البخاخات المتاحة دون وصفة طبية أن تساعد في تقليل الالتهاب الذي يزيد من الاحتقان. يقول كيرن: "في بعض الأحيان يكون رد الفعل الالتهابي مستديمًا ذاتيًا". تنصح إرشادات علاج التهاب واحتقان الجيوب الأنفية لعام 2015 الصادرة عن الأكاديمية الأمريكية لطب الأنف والأذن والحنجرة – مؤسسة جراحة الرأس والرقبة باستخدام علاجات الستيرويد الموضعية، وإذا لزم الأمر، المضادات الحيوية لكسر الدورة.

وعلى الرغم من أن بخاخات الأنف الستيرويدية والبخاخات المالحة مفيدة، إلا أن كيرن يؤكد أن بخاخات الأنف الأخرى، مثل بخاخات مزيلة الاحتقان، يمكن أن تجعل المشكلة أسوأ إذا كنت تعتمد عليها باستمرار.

 

المصدر: everydayhealth.

الجيوب الانفية احتقان الجيوب الانفية إراحة الجيوب الأنفية أسباب التهاب الجيوب الأنفية الجيوب الأنفية الحادة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

50 جنيها| أسعار الدواجن تتراجع بقوة.. وهذا ثمن كرتونة البيض

إلغاء الدوري .. جمال علام يكشف لـ صدى البلد حقيقة الخلاف بين حسام حسن وصلاح| فيديو

أقل من 2600 جنيه| مفاجأة غير متوقعة في سعر الذهب وعيار 21 الآن

التقيل جاي وتحذير عاجل لسكان هذه المحافظات|تحول مفاجئ بالطقس بعد الموجة الحارة

الأهلي يتخذ قرارا عاجلا بشأن واقعة حسين الشحات والشيبي.. فيديو

الجبلاية على صفيح ساخن| أول تعليق على أزمة حسام حسن وصلاح.. وحكاية ترحيل لاعبي المنتخب

حظر التصدير وصرف 6 كيلو.. التموين تقطع الطريق على المتلاعبين بأسعار السكر

هتقبض قبل العيد..موعد صرف معاشات شهر أبريل بالزيادة الجديدة وبشرى سارة للمتقاعدين

موضوعات متعلقة

تصدرت التريند.. أبرز إطلالات أيتن عامر

سفرة رمضان| طريقة عمل فته فريك بالموزه

ريا أبي راشد تخطف الأنظار بأناقتها| شاهد

نشرة المرأة و الصحة| إطلالات أثارت الجدل لـ ياسمين عبد العزيز بعد الإنفصال....الملكة رانيا تخطف الأنظار بأناقتها في رمضان

ياسمين عبد العزيز|إطلالات أثارت الجدل لها بعد الإنفصال عن العوضي

زوجة ماجد المصري بإطلالة رمضانية ملفتة| شاهد

هبة مجدي تخطف الأنظار بفستان محتشم| شاهد

عبير صبري تبهر متابعيها بفستان مخملي لافت| شاهد

ترشيحاتنا

مع تقلبات الجو| علاجات منزلية لـ الجيوب الأنفية

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة

تعليق مثير من نجم الزمالك السابق عن أزمة حسام حسن مع صلاح

مع الاحتفاظ بـ«المصرية».. آليات جديدة للحصول على الجنسية الأجنبية

نداء عاجل لمجلس الأمن.. الخارجية الإيرانية تندد بالهجوم الإسرائيلي على حلب

خلافات مالية .. جزار ينهي حياة عامل بمحله في حلوان


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ياسمين الخطيب تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة|شاهد

تصدرت التريند.. أبرز إطلالات أيتن عامر

حيرة في مركز وحيد|موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني والقنوات الناقلة.. والتشكيل المتوقع

سفرة رمضان| طريقة عمل فته فريك بالموزه

فيديو

إلغاء الدوري .. جمال علام يكشف لـ صدى البلد حقيقة الخلاف بين حسام حسن وصلاح| فيديو

لتعويض صلاح أم للعب بجانبه؟.. موسى التعمري على رادار ليفربول

اشتعلت ملابسها فجأة.. مي سليم تروي موقفا مرعبا مع الجن في "المداح 4"

بكاء أيتن عامر بحرقة.. هل الخيانة الزوجية وراء طلاقها؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد البشاري

محمد البشاري يكتب: الإنسان بين الألم والمثالية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الطفل محور التنمية البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

محمد عسكر

د. محمد عسكر بكتب: الإنسان الهجين … إنسان النصف آلة

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ