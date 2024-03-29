أستاذ إعلام: الدراما تعبر عن وقع مجتمعي.. ويجب تحليل المشاكل المعروضة

قالت الدكتورة نسرين عبد العزيز، أستاذ الإعلام، إن المجتمع المصري يوجد به نسبة مرتفعة من المرأة المعيلة، حيث تم تسليط الضوء مؤخرًا من قبل الإعلام على هذه الفئة.



وأضافت “عبد العزيز” خلال حوارها ببرنامج “صباح البلد”، من تقديم فاتن عبد المعبود المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، اليوم الجمعة، أن الدراما تعبر عن وقع مجتمعي، حيث مؤخرًا قامت بتسليط الضوء على الإرهاب الفكري والذي يعتبر أخطر أنواع الإرهاب.



وأكدت الدكتورة نسرين عبد العزيز، أستاذ الإعلام أنه يجب عند عرض أي مشكلة في الدراما عرض جوانبها وتحليلها وتقديم مقترحات لها.