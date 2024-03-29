بعد انتهاء الأوفر برايس.. ما هو أفضل توقيت لشراء السيارات؟

قال منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن انخفاض أسعار السيارات جاء بداية من الإعلان عن صفقة رأس الحكمة وتوافر الدولار في السوق، بجانب اتفاقية صندوق النقد الدولي.



انتهاء ظاهرة الأوفر برايس



وأضاف “زيتون” خلال حواره ببرنامج “صباح البلد”، تقديم فاتن عبد المعبود، والمذاع عبر فضائية “صدى البلد”، اليوم الجمعة، أن الأوفر برايس انتهى من على السيارات بنسبة 100%، موضحًا أن سبب هذه الظاهرة هو العجز في وجود السيارات نفسها.

وأشار منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية إلى أن أسعار السيارات المستعملة مرتبطة بأسعار السيارات الزيرو وستنخفض أسعارها بنفس النسب، مؤكدًا أن هذه الفترة أفضل توقيت لشراء السيارات.