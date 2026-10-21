قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الوزراء: مشروعات متكاملة لتعزيز الأمن المائي في مصر ومواجهة الفجوة المائية
احتجاجات أوروبا تتصاعد.. غلاء المعيشة وأزمة السكن يشعلان المواجهات مع الشرطة
مدبولي: الرئيس يعتزم الإعلان عن برنامج كبير يشمل الإسكان الاجتماعي والإيجار ومشروعات لمتوسطي الدخل
أثناء الطابور الصباحي.. إصابة طالبتين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي
عيار 21 وصل 6280 جنيها .. أسعار الذهب اليوم في مصر
هتك عرض وتحرش.. رفض طلب رد هيئة المحكمة في قضية مؤسس بيت فاطم
غدًا.. قرعة كأس مصر تحدد مواجهات دور الـ32 حتى النهائي
بوتين: روسيا مستعدة لإرسال شحنات من الديزل إلى السوق الأمريكية
إسرائيل تعتقل مرشحا لعضوية الكونجرس الأمريكي في الضفة
التموين: 30 ألف بدال و8400 منفذ «جمعيتي» لتوفير السلع للمواطنين
مواطن لوزير التموين: واحد شغال نقاش ومدخل عياله مدرسة خاصة.. ليه يتشال من التموين؟
التموين: 210 مليارات جنيه للدعم السلعي و57 مليون مواطن يستفيدون من المنظومة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تحرك عاجل لتعديل لائحة مجموعات التقوية المدرسية|التعليم: هدفنا منح المعلمين 90%من قيمتها

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على توفير مجموعات التقوية عقب انتهاء اليوم الدراسي داخل المدارس، وبواسطة معلمي المدرسة، مشددةً على أن الوزارة تستهدف أن يتلقى الطلاب تعليمهم داخل مدارسهم وعلى أيدي معلمي وزارة التربية والتعليم.

وكشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد ، أن الوزارة تعمل حاليا على إعادة صياغة اللائحة الخاصة بمجموعات التقوية ، حيث تسعى الوزارة بالتعاون والتنسيق مع وزارة المالية لضمان حصول المعلم على 90%؜ بدلا من قيمة مجموعة التقوية المدرسية التي لا يحصل منها حاليا إلا على 80% فقط بعد استيفاء النسب القانونية (الضرائب، وغيرها).

وأكد المصدر  ، أن الوزارة مهتمة بتفعيل مجموعات التقوية في المدارس ، لتعزيز دور المدرسة في تقديم الخدمة التعليمية المتكاملة، وإتاحة فرص إضافية للطلاب لتحسين مستواهم الدراسي، مع استمرار متابعة الطلاب الذين يحتاجون إلى دعم، وخاصة في مهارات القراءة والكتابة.

وأشار المصدر إلى أن تعزيز دور مجموعات التقوية المدرسية في دعم الطلاب، وتحسين مستوى التحصيل الدراسي، يخفف الأعباء عن أولياء الأمور ويضمن حصول الطلاب على الدعم التعليمي اللازم

مجموعات التقوية

وكان قد أصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم الفني القرار الوزاري رقم (١٤٩) بتاريخ ١/ ٩/ ٢٠٢٤ بشأن آليات تنظيم مجموعات التقوية والدعم التعليمي، التي تستهدف تحقيق أقصى استفادة دراسية ممكنة للطلاب بمختلف المراحل الدراسية، وذلك في إطار حزمة متكاملة من الآليات التي تنتهجها الوزارة مع بداية العام الدراسي الجديد لتقديم منظومة تعليمية أفضل جودة للطلاب داخل المدرسة.

يستبدل مسمى مجموعات الدعم المدرسي بـ (مجموعات التقوية والدعم التعليمي)

ونص القرار على أن يستبدل مسمى مجموعات الدعم المدرسي إلى مسمى (مجموعات التقوية والدعم التعليمي)، وأن تكون اختيارية في المواد الدراسية لجميع صفوف النقل والشهادتين الإعدادية والثانوية العامة؛ بهدف تحسين المستوى الدراسي لمن يرغب من الطلاب بتلك المواد، وذلك بمقابل مادي مناسب، يُحدّد على النحو الذي سيرد تفصيله.

كما نص القرار على أن تعد إدارة المدرسة جدولًا بحصص المجموعات، بحيث تبدأ من أول يوم دراسي، وفي غير مواعيد الدراسة النظامية، كما نص القرار أيضا على أن تحدد إدارة المدرسة موعد بدء ونهاية مجموعات التقوية والدعم التعليمي لكل فصل دراسي، وتعلن عن ذلك، على ألا تقل الفترة بين الإعلان، وبداية المجموعات عن أسبوع واحد.

وأشار القرار إلى تحديد المدة الزمنية المخصصة للمجموعة بساعتين أسبوعيا، وفقا للخطة التعليمية المحددة للمواد الدراسية، ويكون إشراك المعلمين العاملين بالمدرسة، والقائمين على التدريس بالمجموعات اختياريا داخل المدرسة، وفي حال عدم تقدم جميع معلمي إحدى المواد بالمدرسة للتدريس بالمجموعات، يجوز لمدير المدرسة الاستعانة بمعلمين آخرين من مدرسة أخرى تتبع نفس الإدارة التعليمية، بالتنسيق مع مدير الإدارة التعليمية.

٢٥ طالبًا للمجموعة الواحدة

كما تضمن القرار أن تختص إدارة المدرسة بتحديد العدد الإجمالي للطلاب في المجموعة الواحدة، وتحديد قيمة الاشتراك لكل مجموعة، على ألا يتجاوز العدد الإجمالي للطلاب – في أي مجموعة دراسية – ٢٥ طالبًا للمجموعة الواحدة، ويجوز استثناء بعض الحالات الخاصة في حالة تعذر توفير مواعيد بديلة لتتجاوز هذا العدد على أن يُراعى تخصيص الأعداد الزائدة للفئات المنصوص عليها فى هذا القرار، وكذا الفئات المعفاة، والمستثناة من دفع قيمة الاشتراك.

تخفيض ٥٠% للطلاب أبناء العاملين بالتربية والتعليم، وأبناء الشهداء والأيتام

وتضمن القرار أن تخفض قيمة الاشتراك بنسبة ٥٠% للطلاب أبناء العاملين بالتربية والتعليم، وأبناء الشهداء، والأيتام، والمصابين بعجز كلي لكل الصفوف الدراسية، بعد تقديم المستندات الدالة على ذلك.

اشتراك المجموعة لا يتجاوز ۱۰۰ جنيه للطالب في الحصة

ونص القرار كذلك على أن يختص مجلس إدارة المدرسة بتحديد قيمة مبلغ الاشتراك بالمجموعة، على أن يكون تحديدها على أساس مقابل الحصة الواحدة، ويعتمد مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بالمدرسة قيمة مبلغ اشتراك الحصة الواحدة، على ألا تتجاوز قيمة اشتراك المجموعة (۱۰۰) جنيه مصري للطالب الواحد في الحصة، على أن يُراعى مجلس إدارة المدرسة ومجلس الأمناء والآباء والمعلمين بالمدرسة الوضع الاقتصادي والظروف الاجتماعية لغالبية طلاب المدرسة عند تحديد قيمة الاشتراك.

ويجوز لمجلس إدارة المدرسة تحديد مبلغ مقابل حافز اشتراك إضافي للمجموعات المتميزة بما لا يتجاوز (٥٠) جنيها مصريا، ويُطبق ذلك الحافز على المجموعات التي لا يزيد عدد طلابها على (۱۰) طلاب.

كما تعرض قيمة الاشتراك، وحوافز التميز على مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بالمدرسة للموافقة عليها، وترفع للإدارة التعليمية المختصة لإصدار قرارها بتطبيقها.

٨٠% من حصيلة رسوم مجموعات التقوية للمعلم

وأشار القرار إلى أن تحصل رسوم الاشتراك بالمجموعات، ويتم خصم نسبة (١٥%) من المحصلات المالية لحساب وزارة المالية – الحساب الموحد – وتحسب النسبة المتبقية كـ( ۱۰۰%)، وتوزع منها نسبة (٨٠%) للمعلم القائم بأداء مجموعات التقوية، يتسلمها بمجرد الانتهاء من المجموعة بعد استيفاء النسب القانونية (الضرائب، وغيرها).

وشدد القرار على أن تتولى إدارة المدرسة والإدارة التعليمية تنظيم وتنفيذ وإدارة مجموعات التقوية، ولا يستحق أي من القائمين على المجموعات أجرًا إضافيًا مقابل العمل خارج أوقات العمل الرسمية وأيام العطلات الرسمية بخلاف مستحقاتهم المحددة من قيمة اشتراكات المجموعات الدراسية، ويتم صرف مقابل التدريس بالمجموعة الدراسية بشكل فوري بعد انتهاء الحصة طبقا للقواعد المنظمة لذلك والمعتمدة من وزارة المالية.

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم المدارس مجموعات التقوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الدولار

رسميا.. سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الأربعاء 21-10-2026

أسعار الدواجن

البانيه بكام؟ .. تراجع أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 21-10-2026

جون إدوارد

محمد شبانة يكشف مفاجأة بشأن انتخابات الزمالك المقبلة وعودة جون إدوارد

الذهب

عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 21 أكتوبر

منتخب مصر

بعد إيقاف التوأم 3 مباريات.. بديل حسام حسن في قيادة منتخب مصر

صورة من موقع العقار

4 ضحايا .. التفاصيل الكاملة لحادث العقار المنهار بالإسكندرية

الزمالك

«ماينفعش نسيب الناس للسوشيال ميديا».. شبانة: الـ«VAR» لم يناقش أو يُراجع لعبتي «شيكوبانزا» في مباراة القمة

بيراميدز

إعلامي: بيراميدز ماشي زي القطر السريع.. والأهلي لم يستعد مستواه المعهود رغم التحسن

ترشيحاتنا

الرئيس عون: التفاوض والحوار السبيل لإنهاء الحروب وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي

الرئيس عون: التفاوض والحوار السبيل لإنهاء الحروب وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي

الصندوق الكويتي للتنمية يوقع اتفاقية منحة مع المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة لدعم الأمن الغذائي بالدول العربية

الصندوق الكويتي للتنمية يوقع اتفاقية منحة مع المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة لدعم الأمن الغذائي بالدول العربية

رئيس وزراء بولندا يتوجه للهند وفيتنام لعقد محادثات دفاعية وتجارية

رئيس وزراء بولندا يتوجه للهند وفيتنام لعقد محادثات دفاعية وتجارية

بالصور

تخطى المليون.. أمينة خليل تثير الجدل بسعر فستانها

أمينة خليل
أمينة خليل
أمينة خليل

صد هجوم جوي معاد وتزود بالوقود في ختام فعاليات تدريب آمون 2026 بين مصر وفرنسا.. صور

ختام فعاليات التدريب الجوي المصري الفرنسي المشترك آمون-2026
ختام فعاليات التدريب الجوي المصري الفرنسي المشترك آمون-2026
ختام فعاليات التدريب الجوي المصري الفرنسي المشترك آمون-2026

ماذا يحدث للجسم عند تناول الطعام بسرعة كبيرة؟

ماذا يحدث للجسم عند تناول الطعام بسرعة كبيرة؟
ماذا يحدث للجسم عند تناول الطعام بسرعة كبيرة؟
ماذا يحدث للجسم عند تناول الطعام بسرعة كبيرة؟

هنا شيحة بإطلالة سوداء على السجادة الحمراء بمهرجان الجونة السينمائي

هنا شيحة بإطلالة سوداء أنيقة على السجادة الحمراء بمهرجان الجونة السينمائي..
هنا شيحة بإطلالة سوداء أنيقة على السجادة الحمراء بمهرجان الجونة السينمائي..
هنا شيحة بإطلالة سوداء أنيقة على السجادة الحمراء بمهرجان الجونة السينمائي..

فيديو

صورة من للغطاء المكشوف

عقب استغاثة مواطن.. محافظ الإسكندرية يوجّه بتركيب غطاء غرفة مياه الشرب

الفريق محمود عادل فوزي - قائد القولت البحرية

قائد القوات البحرية: نؤمن مياهنا الإقليمية على مدار الساعة في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات متزايدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: حين تصبح التكنولوجيا طرفًا في الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دور القاهرة في إعادة تشكيل التوازنات الإقليمية والدولية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: فلسفة التغيير وعقيدة البناء.. من فقه الحركة إلى هندسة الوجود

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أن تكون الأقرب إلى قلبه والأبعد عن عالمه

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الفن والحرب والجيل الجديد

المزيد