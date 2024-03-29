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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تغيير القوائم السعرية

بدون أوفر برايس .. شعبة السيارات تكشف عن الأسعار الجديدة| فيديو

أسعار السيارات
أسعار السيارات

قال منتصر زيتون، عضو الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إننا أول قطاع يبادر بتراجع الأسعار عندما تكون الحصيلة الدولارية قوية تؤهلنا نفتح باب استيراد السيارات من جديد وبمجرد تراجع سعر الدولار، وتم إلغاء الأوفر برايس على جميع السيارات.

وأضاف «زيتون» خلال مكالمة هاتفية لبرنامج “90 دقيقة” على قناة "المحور" أن بعض السيارات الفارهة يوجد عليها برايس قليلة لعدم توافر مخزون منها.


أسعار السيارات 


وأشار عضو الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أن السيارات جميعها بدون استثناء تباع بسعر رسمي بدون أوفر برايس، موضحًا أن التجار بدأوا بتغيير القوائم السعرية.
 


 

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