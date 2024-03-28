حلم للمغتربين.. وزيرة الهجرة تكشف امتيازات مبادرة استيراد السيارات

أكدت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، أن الحكومة المصرية عندما قامت بعمل مبادرة استيراد السيارات من الخارج، عملت على وجود امتيازات كبيرة، كانت بمثابة حلم للمغتربين.

وقالت الوزيرة، خلال تقديمها برنامج “صناع القرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي الدكتور “شادي الزيات”، إن كل من يرغب في المشاركة بهذه المبادرة عليه التسجيل عبر التطبيق الإلكتروني، من أجل الحصول على سيارة، وجلبها إلى مصر دون أي رسوم أو جمارك بمقابل ربط الوديعة بالدولار لمدة ٥ سنوات.



وتابعت وزيرة الهجرة، أننا ندرس ونسعى لمد مبادرة استيراد السيارات من الخارج، مؤكدة أننا نعمل على حل مشكلة استيراد السيارات للمقيمين في اليابان.

