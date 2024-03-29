قرار عاجل من الفيفا مع الأهلي بسبب إمام عاشور

كشف الإعلامي إبراهيم عبد الجواد اليوم عن المبلغ المرتقب من فيفا لتعويض النادي الأهلي بعد إصابة إمام عاشور، لاعب وسط الفريق الأول بالنادي، خلال مشاركته مع منتخب مصر في مباراة نيوزيلندا في كأس عاصمة مصر.

أوضح عبد الجواد خلال قناة اون سبورت، أن قيمة التعويض المستحقة لنادي الأهلي ستكون مليونان جنيه، وهي القيمة التي تعادل راتب إمام عاشور أثناء فترة إصابته، بحسب قواعد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) المتعلقة بإصابة اللاعبين مع منتخبات بلادهم.

أوضح عبد الجواد أن فيفا تعوض الأندية التي يُصاب لاعبوها أثناء مشاركتهم في منتخبات بلادهم بفترة غياب تتجاوز 28 يومًا، حيث يُستمر في صرف راتب اللاعب أثناء فترة الإصابة بما يفوق هذه المدة، مؤكدا أن قرار تعويض الفيفا للأهلي تم إعتماده.